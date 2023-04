Des balades au grand air en vélo triporteur pour les personnes âgées au Lude

Le beau temps est là, c'est le retour pour de nombreux Sarthois des balades à vélo. Mais certaines personnes âgées, isolées, ou en difficulté physique sortent peu. Alors, l'antenne ludoise de l'association A Vélo Sans Âge lance début mai 2023 ses premières balades en triporteur électrique

Les bénévoles viennent chercher directement les personnes intéressées en bas du foyer des Lilas, et c'est parti pour la balade ! "On emmène toujours deux personnes, elles s'installent sur la banquette devant, elles sont face à la route. Il y a une petite couverture en cas de temps un peu frais, et nous, derrière, on pédale", explique Philippe Bagiot, co-fondateur de l'antenne sarthoise de A Vélo Sans Âge. Les bénévoles sont formés à l'utilisation du vélo électrique, et sont toujours deux à accompagner les personnes : un sur le triporteur, un autre sur un vélo normal à côté.

Faire renouer les personnes âgées avec l'extérieur

"C'est peut-être des gens du village, qui veulent aller voir leur ancienne maison. Car ils ne sortent plus beaucoup", détaille ce passionné de vélo, heureux de pouvoir emmener des personnes âgées en balade. "On pourra aussi aller voir des plantations, aller au marché le jeudi, ça va dépendre ce que les personnes demandent", ajoute-t-il. "Les personnes nous attendent!", s'exclame-t-il. L'idée c'est d'avoir le temps de se promener, de sentir l'air sur le visage, de voir les paysages. Alors pas question d'aller à toute vitesse : maximum 8-10 km/h, sur ce vélo fabriqué au Danemark. L'antenne sarthoise l'a reçu il y a quelques mois, mais ils ont mis un an avant de trouver les financements. Il faut dire que ce vélo a un coût : 11 000 euros.

Une initiative partie d'une histoire personnelle

"Mon collègue Jean-Philippe Trolong avait sa belle-mère à l'EHPAD du Lude, elle disait qu'elle s'ennuyait, qu'elle ne sortait pas. Et lui avait vu sur internet ce projet de l'association A Vélo Sans âge. Et comme on est ensemble au Cyclo Ludois, lui président, moi vice-président, j'ai dit que j'étais partant pour ouvrir une antenne au Lude avec lui", détaille le jeune retraité de 62 ans.

Les deux fondateurs espère pouvoir tisser, à terme, un partenariat avec l'EHPAD du Lude, dans l'objectif d'emmener encore plus de personnes âgées en balade. Il faudra trouver davantage de bénévoles et commander un nouveau vélo.