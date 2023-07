Des balades sur la Loire spéciales pour les personnes en situation de handicap

Depuis le 1er mai 2023, un bateau propose des balades sur la Loire aux personnes en situation de handicap. Il est même possible d'accueillir des fauteuils roulants. C'est l'initiative de Régis Barrault, taxi à la retraite qui porte lui-même un handicap et qui s'est rendu compte que ses anciens clients en situation de handicap ne pouvaient pas profiter de balades en bateau. Depuis 2017, il réfléchit donc à un bateau accessible pour tous.

Le bateau du nom de "CabocheR" est équipé d'un petit ascenseur mécanique, c'est une première sur la Loire explique Régis Barrault, le capitaine du bateau. "Lors de la construction, l'obligation était de faire un plain-pied, sans marches et sans pentes pour que les fauteuils puissent circuler partout sur le bateau sans contrainte." Ensuite, il fallait trouver l'ascenseur poursuit Régis. "Je contacte le service commercial de l'entreprise où je trouve un hayon qui me semble compatible, je lui parle du truc mais il n'avait jamais fait ça sur un bateau. Trois boulons plus loin, l'ascenseur est là." se réjouit celui qui pense le projet depuis 2017.

Jusqu'à douze personnes ou cinq fauteuils roulants sur le pont du bateau © Radio France - Julien Frenoy

Régis est le propriétaire du "CabocheR", ce bateau à fond plat de 17 mètres de long adapté pour les personnes à mobilité réduite. "L'idée c'est de pouvoir mettre cinq personnes en fauteuil. On pourrait en mettre plus mais ce que je veux c'est qu'ils bougent, qu'ils tournent et qu'ils vivent une vie comme tout le monde sur le bateau."

L'ascenseur qui permet aux fauteuils de passer sur le bateau est certifié et vérifié chaque année © Radio France - Julien Frenoy

Un aménagement pratique pour les personnes en fauteuil explique Elsa Blin. Elle est éducatrice spécialisée au foyer de Montoire-sur le-Loir dans le Loir-et-Cher. "Le petit ascenseur est très pratique pour les fauteuils, ça se fait doucement. Après sur le bateau, le fait que le terrain soit stable c'est rassurant pour les résidents, c'est moins d'anxiété pour eux." La balade entre le pont Royal et le pont Thinat à Orléans fait des heureux poursuit l'éducatrice. "Cette sortie permet de voir les résidents dans un autre contexte. Ils sont souriants et font chacun leur vie dans leur coin."

Le bateau mesure 17 mètres de long © Radio France - Julien Frenoy

Une activité sur l'eau hors du quotidien en foyer. Corinne Charles accompagne Régis sur le bateau. "Nous ne sommes pas sur un moment de soin, d'éducation, d'hygiène quotidienne ou d'alimentation. On est sur autre chose et c'est un moment hors du temps." En plus de l'espace extérieur, le bateau est composé d'une cabine avec une chambre et une salle de bain spéciale pour les personnes à mobilité réduite.