Des balises sur 4 requins ange de mer en Corse dernier refuge pour une espèce menacée d'extinction

« _J’ai cherché l’ange de mer pendant 15 ans », disait il y a deux ans Laurent Ballesta_, « Je l'ai cherché en particulier dans cette Baie des Anges entre Nice et Antibes, sauf que depuis 70 ans on n’en a jamais vu dans cette zone. Et puis c’est un enseignant chercheur de Bastia qui m’a indiqué qu’il arrivait que des pécheurs sur la côte orientale de la Corse prennent ce poisson dans leurs filets. Je n’y croyais pas du tout on y est allé et très vite on a plongé avec l'Ange de Mer. Cela nous a mené à préparer cette année une étude pour mieux comprendre la diversité de cette population présente semble-t-ils seulement sur le littoral orientale de la Corse où Il a trouvé peut être son dernier refuge. »

Ange de mer, Squatina squatina - Laurent Ballesta -Gombessa expéditions/Andromede Océanologie

Cette fois l’équipe d’Andromède Océanologie veut en savoir plus sur la présence de ce requin sur la côtes Est de la Corse, explique Julie Deter responsable scientifique de cette mission qui vient de débuter :

Deux requins suivis à Solenzara deux autres sur Bastia

_"_Pour la première fois, au mois de mai dernier, nous avons réussi à poser quatre balises sur le dos de quatre requins ange, trois mâles et une femelle. Ces balises vont nous permettre d'enregistrer déjà la profondeur dans laquelle ils se baladent, mais également la température, la luminosité. En analysant tout ça, on pourra suivre leurs déplacements durant les dix prochains mois et au bout de dix mois, ces balises vont se décrocher toutes seules et remonter à la surface, il nous faudra les récupérer. Ce requin ange est une espèce en danger critique d'extinction, sa zone de distribution a fortement diminué. On en trouvait abondamment jusque dans les années 50, tout au long des côtes françaises. Et en fait actuellement, on en trouve plus qu’en Corse mais on ne sait pas encore exactement pourquoi. Alors il y a eu quand même là dernièrement, des observations exceptionnelles dans la baie de Douarnenez, en Bretagne, trois observations à la suite et ce n'était pas arrivé depuis des années et des années, mais sinon c'est fait en Corse seulement qu'on trouve cette espèce."

La Corse le dernier refuge de l'Ange de Mer. - gombessa expéditions

Aucun danger pour l'homme

"Ce requin on peut le trouver dès la côte à de tout petits fonds, jusqu'à une centaine de mètres. Là où nous on les a relâchés, ils étaient autour de 40 mètres de fond. Après, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure pour ceux qui se baignent, c'est un requin qui est au fond qui n'est pas dangereux pour l'homme, _il chasse en embuscade si il vous voit il va s’en aller donc il représente aucun danger._"

