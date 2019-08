Des bancs connectés dans les communes de l'Huisne sarthoise

La Ferté-Bernard, France

Le futur, c'est maintenant dans les communes de l'Huisne Sarthoise ! Depuis quelques jours, cinq bancs connectés ont été installés à La Ferté-Bernard (Notre-Dame-des-Marais et médiathèque), Tuffé (place de l'église), Montmirail (place du château) et Gréez-sur-Roc (place de l'église). Un mobilier urbain du 21e siècle qui permet de recharger son téléphone ou sa tablette grâce à deux ports USB et quatre chargeurs à induction. Mais aussi de se connecter librement à Internet en wifi.

Alimentés en électricité grâce à un panneau solaire, ces bancs ont rapidement été adoptés par les jeunes afin de profiter du réseau gratuitement, sans pomper sur leur forfait. Par exemple pour écouter de la musique. Afin d'éviter les nuisances nocturnes, ils ne fonctionnent d'ailleurs pas entre 22 h et 7 h. Bref, en quelques jours à peine, les plus "geeks" se les sont appropriés. Mais la vraie cible, ce sont les touristes, qui trouveront aussi des infos en se connectant explique Emmanuel maillet, le président de l'office de tourisme : "La première page qui s'ouvrira concernera le lieu où vous vous trouvez. Donc à Notre-Dame-des-Marais, ce sera sur le patrimoine de la Ferté, à Montmirail sur le château ou à Gréez-sur-Roc sur le site archéologique."

Cet investissement à 52 000 € (soit environ 10 000 € le banc) s'inscrit dans une démarche de développement numérique de l'office de tourisme, à l'image du nouveau site de l'office plus adapté aux smartphones. "Ça fait partie des choses attendues, explique Emmanuel Maillet, car on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens passent par net et plus particulièrement via leur téléphone, pour tout. Pour trouver un resto, pour réserver une activité."