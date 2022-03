Des barbecues partagés en libre accès au parc des Grandes Prairies à Arras

Zora Ouaguef, adjointe au maire d'Arras quartier Ouest, explique que cette idée d'installer 2 barbecues partagés au coeur du Parc des Grandes Prairies est née après une discussion avec des jeunes qui faisaient du barbecue sauvage : "Ils nous ont dit que ce serait intéressant que la ville pense aux personnes qui n'ont pas de jardin ou d'endroit dédié pour faire un barbecue. On s'est dit pourquoi ne pas créer un barbecue test, grandeur nature pour voir comment il prendrait vie dans un lieu bien encadré en veillant surtout à la sécurité"

Une caméra pour surveiller les barbecues

Les deux barbecues sont installés face à face, scellés sur une plaque de béton près d'une allée au milieu des arbres. Les risques d'incidents, d'incivilités et d'incendie ont été pris en compte explique Zora Ouaguef : _"les barbecues sont dans l'axe d'une caméra de vidéosurveillance_, donc il y a une visibilité à distance, effectivement si on voit que ca se passe mal, on peut intervenir".

Ramener sa grille et nettoyer après son passage !

La mairie d'Arras compte sur le civisme et la responsabilité de chacun pour respecter cet aménagement de 7650 Euros. Il faut ramener sa propre grille , vider ses cendres dans le bac rouge dédié et nettoyer après son passage.

Plusieurs grilles peuvent être posées sur le barbecue partagé © Radio France - Vanessa Lamarre

En cas de succès, s'il n'y a pas d'incident, d'autres barbecues pourraient être installés aux Grandes Prairies et dans d'autres quartiers.