Paris, France

Les barrières ont été installées il y a huit ans. D'abord comme simple encadrement des deux grilles d'aération, avant que de nouvelles soient installées directement en travers, pour éviter que des sans-abri continuent de s'y allonger. Les riverains, eux, étaient habitués depuis dix ans à voir des attroupements, d'hommes et de femmes cherchant un peu de chaleur au-dessus de ces grilles. "Certains avaient installé un matelas et dormaient à quatre ou cinq dessus il y a quelques années", se souvient Chantal, qui habite l'immeuble adjacent. "Aujourd'hui, il n'y a plus de groupes, mais toujours un ou deux SDF qui vient dormir de temps en temps", ajoute Pascale.

Des riverains partagés

L'installation de ce mobilier urbain a été motivé par la multiplication des nuisances à en croire certains habitants. Plusieurs pétitions ont ainsi été adressées à la mairie au fil des ans. "Les SDF se donnaient le tuyau, ce qui fait qu'ils se battaient pour garder leur place, explique Sylvain Temin, qui tient la boutique sur le trottoir d'en face depuis 17 ans. Après ça engendrait des nuisances sonores et olfactives". Résultat : ces barrières ont été posées par la Ville de Paris à l'époque "pour éviter les squats".

C'est la photo de ces barrières postée ce lundi par Christian Page, un sans-abri, sur twitter qui a poussé Anne Hidalgo à se saisir du dossier. La ville de Paris vient ainsi de demander le retrait des barrières sans délais.