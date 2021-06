Des bars et restaurants du Mans dénoncent le danger des livreurs à scooter en centre-ville

Depuis la réouverture des terrasses, des bars et restaurants du centre-ville du Mans dénoncent à nouveau les nuisances et le danger que représentent les nombreux livreurs à scooter dans les zones piétonnes, où ils n'ont pourtant pas le droit de circuler.

Quand ils doivent aller servir un plat en terrasse, Carine et Kevin marquent toujours un temps d'arrêt au moment de traverser la petite allée qui sépare leur restaurant, La Réserve, de son extension de terrasse, place de la République. "On surveille à gauche à droite, car ça roule très vite et ils ne font pas du tout attention." À certaines heures assurent-ils, "surtout le soir à partir de 18 h 30 - 19 h", celle-ci se transforme en véritable autoroutes des livreurs de repas en scooters. Il s'agit pourtant d'une zone piétonne.

Depuis le mois de février 2020, un arrêté municipal interdit l'utilisation des deux-roues motorisés dans tout le périmètre piéton du centre-ville. Et depuis une vague de plaintes émanant de plusieurs bars et restaurants l'été dernier, la ville demande à ses policiers et agents de le faire respecter. Et de verbaliser. Montant de l'amende : 90 €. Mais le ballet des scooters se poursuit inexorablement.

"On a été à 20 cm de se faire renverser !"

"Depuis la réouverture des terrasses, le problème est revenu et c'est même plus qu'avant, se désole Johan Robert, le patron du Guet à Pintes, un bar rue du Cornet, où de nombreux scooters passent pour remonter vers la République. Dimanche, un de mes clients et moi, on a été à 20 cm de se faire renverser par un scooter, ce n'est pas normal, on est quand même en cœur de ville ! C'est infernal, sans compter le bruit. Mes voisins, mes collègues, tout le monde en a vraiment marre !"

Certains livreurs jouent le jeu et descendent de leur scooter dans les zones piétonnes. © Radio France - Ruddy Guilmin

Les livreurs connaissent pourtant la règle. Et beaucoup la respectent, à l'image de Farid qui traverse la place à pied, en poussant son scooter : "C'est interdit de circuler en ville, c'est pour la sécurité des gens, c'est normal." Plusieurs livreurs avouent toutefois rouler un peu dans ces zones piétonnes, mais doucement ou quand il n'y a pas trop de monde : "On fait attention, on sait qu'il y a aussi des enfants qui courent donc on regarde bien pour ne pas bousculer qui que ce soit, c'est la base", souligne Mohammed. Un avis que ne partagent pas de nombreux patrons de bars et restaurants, qui ont de nouveau interpellé la mairie sur le sujet. "Sans réponse pour le moment", indique Johan Robert, qui souhaite que les pouvoirs publics passent "à la répression sur ce sujet".

Pour la mairie, les restaurateurs sont aussi responsables

Contacté, l'adjoint au maire chargé de la sécurité, Christian Lacoste, souligne que les contrevenants sont bel et bien verbalisés et que la police surveille régulièrement la zone. "Néanmoins, le manège recommence dès qu'on a le dos tourné, déplore l'élu, nous réfléchissons donc à des solutions, notamment un projet de zones de stationnements dédiés aux livreurs." Mais selon lui, les restaurateurs, qui sont à la fois "victimes et usagers de ces services" devraient également balayer devant leur porte en privilégiant, par exemple, les plateformes qui utilisent uniquement le vélo.