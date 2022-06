Des batteries solaires pour les Ukrainiens sont fabriquées par des étudiants de Montpellier

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les dons concernent surtout la nourriture et les médicaments. On oublie souvent l'électricité. L'ONG Coopdea a donc imaginé une batterie solaire. Les cents premiers exemplaires sont en train d'être assemblés à l'école d'ingénieurs EPF de Montpellier. Ces "kits solaires" partiront ensuite en Ukraine dans les régions où l'électricité ne passe plus.

Garder le contact

A l'intérieur d'une petite caisse en plastique qui assure l'étanchéité de l'installation, se trouve une batterie et des prises USB. "On peut charger quatre téléphones en même temps ainsi qu'un ordinateur et une imprimante", explique Antonin Aquarone, le président de Coopdea.

Kit solaire développé par l'ONG Coopdea © Radio France - Valentin BERTRAND

Ces objets de communication sont essentiels en temps de guerre. Ils permettent de rester informés : "Le fait de rester en contact avec ses proches, de recevoir les alertes des bombardements sur son téléphone, c'est fondamental", poursuit Antonin Aquarone.

"C'est comme ça qu'on continue de regarder vers le futur" – Marcel Harrissa

Au sein de l'école d'ingénieurs EPF, c'est une fabrication à la chaîne qui s'est instaurée. Certains découpent, pendant que d'autres vissent ou soudent. Une dizaine d'étudiants se relaient ainsi pour que la centaine de kits solaires soit prête fin juin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pierre, en quatrième année, a rejoint ce projet spontanément dès qu'il en a eu connaissance : "On l'oublie souvent mais l'énergie c'est super important dans les zones de conflit comme l'Ukraine. Donc si on peut aider à notre niveau, c'est super !"

Parmi les parties prenantes au projet, il y a aussi Marcel Harrissa, un Ukrainien arrivé à Montpellier début 2022, avant la guerre. Il est aujourd'hui membre de l'association SOS Montpellier Ukraine, créée pour organiser la solidarité à destination du pays. "Il y a des enfants qui vont peut-être (grâce aux batteries, ndlr) pouvoir continuer de suivre leurs cours sur internet. C'est comme ça qu'on continue de regarder vers le futur.", explique ce trentenaire qui suit en parallèle des cours à la Montpellier Business School.

Un projet à 20 000 euros

Au total, cette première livraison revient à 20 000 euros pour l'ONG Coopdea. Les deux tiers de la somme ayant été amortis par un don de la fondation du Montpellier handball.

Pour la suite, Antonin Aquarone, le président de Coopdea, imagine de passer à l'échelle supérieure avec une centrale solaire installée sur une remorque. Il faudra alors de nouveaux financements.

Le reportage de Valentin BERTRAND Copier