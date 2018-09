Belfort, France

Claude est le premier à avoir posé ses valises dans cette tour, en 1970. Il a plus de 80 ans aujourd'hui, et toute une vie entre ces murs : "avec les joies, les peines..." Alors quand on lui demande s'il est prêt à partir, sa réponse est immédiate : "Ah non non, je ne l'imagine pas. Je me ferai déloger par les flics s'il le faut !"

REPORTAGE FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD / CLEMENT LACATON Copier

"On ne sait pas quand on devra partir"

Des Belfortains se battent contre la destruction de leur tour HLM, rue Henri Dorey, le 19 septembre 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Il ne sera pas seul. Une vingtaine d'habitants forment aujourd'hui "l'amicale des locataires". Ils viennent d'envoyer une lettre aux élus municipaux et départementaux pour s'opposer à la destruction de cette tour HLM. Parmi eux, Thierry, résidant depuis 2009 : "On va essayer de se battre. On a aucune date, on ne sait pas quand on devra partir, ni quand la tour sera détruite. Il y a des gens qui sont là depuis 15 mois, on leur a dit que la tour ne serait pas détruite dans l'immédiat. Ils ont investi de l'argent pour rénover leur appartement, aménager leur cuisine..."

Mon mari aura 82 ans, vous vous rendez compte, déménager à cet âge ?"

Et puis il y a eu ce courrier, signé du bailleur, Territoire Habitat, le 7 septembre. Dans cette lettre adressée aux locataires, la démolition est écrite noire sur blanc. Tous vont être relogés, mais nul ne sait où. Marie, elle, ne bougera pas : "Je vais me battre jusqu'au bout. Je ne pars pas, je squatte !" Une autre résidente enchaîne : "Mon mari aura 82 ans, vous vous rendez compte, déménager à cet âge ?"

Vous n'enlevez pas 42 ans de vie comme on jette un mouchoir à la poubelle..."

Renée Cibil, présidente de l'amicale des locataires, ne se voit pas non plus vivre ailleurs : "Vous n'enlevez pas 42 ans de vie comme on jette un mouchoir à la poubelle..." Dans le quartier, juste à côté, il y a trois autres tours identiques, vides depuis des années. Une autre a déjà été détruite. La mairie a lancé un grand projet de modernisation du quartier, avec la construction de magasins.

Impossible de dire quand cette tour HLM, composée de 65 appartements, sera détruite. Nous avons contacté Territoire Habitat, ainsi que la mairie de Belfort. Personne n'a souhaité s'exprimer.