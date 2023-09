Des bénévoles de Dordogne partent au Maroc et appellent au don pour les sinistrés du séisme

"Ce qui me choque le plus, c'est que ce sont des zones rurales dans la pauvreté qui ont été touchées. Ils se retrouvent dehors, sans toit, sans couverture, sans rien. C'est terrible", se désole Bouchra Jerboui, la présidente de La main de l'espoir. L'association boulazacoise est la première en Dordogne à lancer un appel aux dons pour aider les sinistrés du pire séisme qu'a jamais connu le Maroc, qui a fait au moins 2000 morts au début du weekend.

ⓘ Publicité

La mairie de Boulazac va proposer en conseil municipal de donner 15.000 euros qui sera réparti entre trois associations humanitaires, dont le Secours populaire et La main de l'espoir, pour venir en aide aux populations touchées : "C'est le plus gros don qu'on ait fait, compte tenu de l'émotion et de la grosse communauté marocaine que nous avons à Boulazac", explique le maire Jacques Auzou.

Un don de 15.000 euros de la mairie

Quatre bénévoles de l'association, dont sa présidente, ont décidé de partir au Maroc dans quelques jours pour apporter directement des dons sur place. L'association a aussi lancé une cagnotte en ligne sur Leetchi , qui a déjà récolté près de 2000 euros en quelques heures en circulant parmi la communauté marocaine de Dordogne. Elle appelle aussi aux dons physiques, et cherche un local pour les entreposer afin de les acheminer au Maroc dans quelques semaines.

"Il n'y aura pas d'intermédiaires. On utilisera l'argent récolté pour acheter des couvertures, des vêtements, des produits d'hygiène, et tout ce dont les gens auront besoin là-bas", explique Driss Drioiche, élu au conseil municipal et membre de l'association. "Nous serons accueilli par une association locale, et les bénévoles qui partent paieront leur billet d'avion et le logement. Tout l'argent qu'on nous donne n'ira qu'au bénéfice des sinistrés".

"Tout l'argent ira aux sinistrés"

"On ne va pas leur construire des maisons, mais au moins leur fournir les besoins nécessaires immédiatement", explique Bouchra Jerboui : "C'est une goutte d'eau, mais goutte par goutte, on peut arriver à de grandes choses".

L'association La main de l'espoir a été créée peu avant la Covid par des franco-marocains de Boulazac. Elle a déjà fait des actions humanitaires au Maroc en soutenant des écoles, ou en apportant des équipements à des clubs sportifs.