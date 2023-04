Des bénévoles de l'APF France handicap veulent sensibiliser à la question de l'accessibilité en ville

Trottoirs trop étroits, absence de rampes pour accéder aux bâtiments : la question de l'accessibilité pour les personnes handicapées et à mobilité réduite est très présente en ville. C'est pourquoi l'association APF France handicap a lancé sa campagne nationale de sensibilisation, du 25 au 30 avril, intitulée "Au pied du mur", avec une opération spéciale dans les rues de Cherbourg, mercredi 26 avril.

Objectif : coller une affiche avec un message personnalisé, devant chaque lieu difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. "Là par exemple, le trottoir n'est pas incliné tout près d'un arrêt de bus", remarque Emilie Ségard, coordinatrice de la délégation Manche de l'APF France handicap. "Un peu plus loin, une barrière pour travaux a été placée au milieu du trottoir, donc les personnes en fauteuil ne peuvent pas passer. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais ça a un gros impact pour les personnes en fauteuil, par exemple."

Les affiches collées par l'association abordent différents domaines (transports en commun, logement, emploi). © Radio France - Marie Martirossian

Sensibiliser à la question du handicap en ville

Un seau de colle faite maison à la main, une brosse dans l'autre, Isabelle, bénévole dans l'association, colle l'une des trente affiches sur le mur d'un abri bus. "Mon mari était handicapé, alors c'est une question importante pour moi, aujourd'hui c'est comme si les personnes handicapées étaient invisibilisées, on ne les voit pas !"

L'association APF France handicap milite pour favoriser l'accès des personnes handicapées à tous les lieux publics. © Radio France - Marie Martirossian

D'où l'intérêt d'interpeller les pouvoirs publics via cette action, mais aussi de sensibiliser les habitants de la Manche. "Le handicap, tant que cela ne nous concerne pas, on n'y pense pas et on n'y prête aucune attention, explique Aurélie Bellec, chargée de développement des actions associatives à la délégation Manche d'APF France handicap. Alors nous organisons des ateliers de sensibilisation dans les écoles, dans les entreprises. Il faut éduquer davantage les personnes à la question du handicap en général."

Une action similaire de collage d'affiches a été menée à Saint-Lô également, mercredi 26 avril.