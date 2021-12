Des bénévoles de l'association "Prévention routière" distribuent des éthylotests à l'approche des fêtes

Des bénévoles de l'association "Prévention routière" de la Marne sont allés à la rencontre des clients du centre commercial Croix Dampierre de Châlons en Champagne ce samedi pour distribuer des éthylotests à l'approche des fêtes. Un moyen de sensibiliser aux risques de l'alcool au volant.

C'est parce qu'elle a travaillé dans un tribunal qu'Annie, l'une des bénévoles, a décide de s'engager au sein de l'association il y a trois ans : « Dans les audiences, j'entendais parfois des gens qui avaient eu des accidents, et c'est à cause de cela que j'ai voulu m'investir dans la prévention routière » détaille-t-elle.

La consommation d'alcool est la deuxième cause d'accident de la route après la vitesse. © Radio France - Natacha Kadur

Si la plupart des clients interrogés ont l'intention de fêter le réveillon chez eux, elle en profite pour leur distribuer quelques éthylotests à conserver pour soi ou à utiliser pour les invités : « Même si les gens me disent qu'il restent dormir sur place, je leu conseille aussi de ne pas reprendre le volant trop tôt ! Car il faut quand même que l'alcool ait le temps de s'évacuer complétement » ajoute-t-elle.

Pour les jeunes, un verre d'alcool et c'est fini !

Les bénévoles en profitent pour rappeler que la limite autorisée pour prendre le volant est de 0,5 gramme d'alcool par litre de sang. Pour ceux qui bénéficient d'un permis probatoire, c'est à dire les jeunes conducteurs pendant trois ans après l'obtention du permis, ce taux est limité à 0,2 gramme par litre de sang. « Pour les jeunes, un verre d'alcool et c'est fini ! On peut déjà atteindre la limite autorisée » rappelle Jacky, un autre bénévole de l'association Prévention routière.

Alcool, stupéfiants et usage du téléphone

Après la vitesse, la consommation d'alcool constitue la deuxième cause d'accident de la route, rappelle le bénévole. Néanmoins, l'association en profite pour délivrer un message global de prévention sur tous les risques liés à la route : « Alcool, stupéfiants et portable ! » martèle Annie.

Téléphoner au volant diminue nos capacités d'attention de 30 à 50%

« Lorsque nous faisons des formations de prévention en entreprise, les réactions sont quand même assez sidérantes ! Les gens se croient invulnérables et au dessus de la moyenne quant à leur capacité à conduire et téléphoner en même temps, alors que l'on sait que téléphoner au volant diminue de 30 à 50% nos capacités d'attention. Quand on circule en ville, il faut être attentif à tout : les piétons, les vélos et les trottinettes ! » se désole Jacky.