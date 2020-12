Des bénévoles livrent gratuitement des repas de réveillon aux aînés dans le sud-Manche

Leur souhait : apporter "un petit moment de soleil" pour cette soirée du 31 décembre un peu particulière. Trois bénévoles de l'association manchoise Help and Pray Kaolak, dont l'ancien footballeur avranchinais Jamal Thiaré, ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour cette Saint-Sylvestre.

Le principe : "nous proposons aux restaurateurs de Granville, Avranches et Villedieu-Les-Poêles de réaliser leurs livraisons de plateau repas auprès des personnes de plus de 65 ans" isolées, explique Wilfried Honoré, un des bénévoles. "L'idée, c'est que les professionnels prennent des commandes à emporter et en livraison. Beaucoup ne la proposent pas car c'est un coût financier. Le repas de la Saint-Sylvestre est un enjeu économique pour les restaurateurs, donc on se met à leur disposition gratuitement. Eux peuvent donc vendre plus, et les personnes âgées pourront avoir un repas chez elles", ajoute le trentenaire.

Fourgon aménagé

Ce service va bénéficier aux personnes de plus de 65 ans dans un triangle géographique entre Avranches, Granville et Villedieu-Les-Poêles. Mais vous pouvez commander un menu de réveillon auprès d'un des restaurants participants pour votre mamie ou votre papy. Les trois bénévoles vont organiser une tournée le matin du 31 décembre, selon le nombre de bénéficiaires, avec un planning et une boucle pour que tout le monde puisse avoir son repas. Les commandes doivent être effectuées avant le mercredi 30 décembre. "On espère le plus de personnes possible", confie le Manchois.

Après ou simultanément à la livraison des repas aux personnes âgées, nous allons réaliser une distribution de soupe auprès des personnes les plus démunies - Wilfried Honoré

Une tournée qu'ils vont effectuer à bord d'un fourgon aménagé. "Au départ, on l'avait acheté pour descendre au Sénégal apporter des produits de première nécessité. Mais, finalement, avec le contexte sanitaire, on n'a pas pu descendre : on a envoyé les produits via un container, parti du Havre, et c'est arrivé à Dakar ce lundi. Ce qui fait qu'on a le camion à disposition", explique l'habitant de Fleury. A l'intérieur : un frigo avec thermomètre, un groupe électrogène et un micro-onde si besoin de réchauffer.

Deux restaurants ont répondu à l'appel de Wilfried, s'ils ont des commandes :

Le Cabestan à Granville

Le 5e Avenue à Avranches

Renseignements auprès de Wilfried Honoré au 06.70.02.08.65 ou par courriel à wilfried.honore@gmail.com