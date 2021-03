Des berceuses en alsacien distribuées gratuitement sur Youtube pour endormir bébé

L'OLCA, l'office pour la langue et les cultures d'Alsace a mis en ligne un recueil de berceuses en alsacien sur la plateforme Youtube. Avec version karaoké ou traduction en français

Que diriez vous de faire écouter à votre petit bébé des berceuses en alsacien ? Et bien c'est ce que propose l'OLCA, l'office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle.

La compilation de berceuses "Liedle zuem Träime" publiée il y a quelques années et disponible dans le carnet de santé est désormais disponible sur Youtube ! Avec version karaoké et traduction en français.

L'idée est bien sûr d'encourager la pratique de l'alsacien en famille, avec parents et grands-parents et dès le plus jeune âge. Plusieurs artistes de la scène alsacienne se sont regroupés pour cette compilation : Jean-Pierre Albrecht, René Egles, Nicolas Fischer...

L’OLCA prépare par ailleurs pour cet été une nouvelle compilation de berceuses et chansons d’éveil créées ou revisitées par une vingtaine d’artistes en langues régionales du territoire : alsacien, platt, welche, yiddisch, sinti.