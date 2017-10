Des bergers malinois sèment la terreur dans un lotissement près d'Aix En Provence

Depuis cet été, 3 chiens au comportement agressif s'échappent régulièrement de leur propriété, ils auraient déjà dévoré une vingtaine de chats, les habitant du Domaine de Cabri au Tholonet sont inquiets, ils craignent pour la sécurité de leurs enfants.

Cet été ils apparaissaient surtout le soir ou la nuit, 3 bergers Malinois, des chiens de défense qui peuvent peser 30 kilos et mesurer 60 cm de haut, divaguent régulièrement dans ce lotissement jusqu'ici paisible. Depuis quelques jours on les retrouve aussi en pleine journée, dans le jardin des habitants, et même aux abords d'un parc où sont situés des jeux pour enfants.

La faute au propriétaire : il n'a pas clôturé sa propriété, et ses chiens s'échappent souvent de chez lui.

"Ils sautent sur tout ce qui bouge, et comme un enfant ça bouge..."

Depuis 3 mois une vingtaine de chats auraient été dévoré par ce trio canin, Sophie, une mère de famille, a même déposé plainte auprès de la gendarmerie. Les habitants ont saisi la mairie du Tholonet et lancé une pétition qui a déjà recueilli 19 mille signatures. Ils réclament des mesures pour que ces chiens soient tenus à l'écart des riverains. Pour Céline en effet il y aura un jour un drame : ces chiens vont s'en prendre un jour à un enfant du quartier. " ils ont dépecé une vingtaine de chats, et même un marcassin. Ils sautent sur tout ce qui bouge, et comme un enfant ça bouge..."

Le maire du Tholonet affirme que le problème est réglé, le propriétaire se serait séparé de ses animaux, les habitants attendent de voir si les chiens ont effectivement déserté le quartier.