Des bibliothèques en libre-service à l’entrée d’une supérette : les VivalLivres s'étendent en Vaucluse

Saint-Saturnin-lès-Avignon, France

Le concept est le même que les " boites à lire " où l'on prend ou dépose librement des livres. Le groupe Casino qui a lancé cette opération l'a baptisé "VivalLivres". Des dispositifs présentés au nom de la convivialité et du partage de la lecture. initiative bien sûr visant à générer aussi de nouveau passages devant l’entrée et dans les magasins concernés.

A terme une grande partie 1800 points de ventes du groupe devrait avoir à leur entrée un placard à livre métallique conçu spécialement par un fabricant à cet usage. L’installation pourtant n’est pas obligatoire explique Olivier Candelon qui avec son épouse Sandrine a repris la gérance du Vival de Saint-Saturnin-lès-Avignon en Juillet dernier. Bien que réticent au départ , c'est incité par madame qu'il a sauté le pas et déboursé près de 2000 euros pour installer son VivalLivres en septembre dernier. Car ce sont les gérants qui doivent investir dans le placard à étagères et sa porte vitrée. Un meuble conçu spécialement pour protéger les livres des intempéries.

Les livres entrent et sortent, c’est un mouvement perpétuel ( Olivier Candelon, gérant )

« La supérette fait partie de la vie du village, c’est un lieu d’échange et pourquoi pas échanger de la libraire » raconte le gérant. » Regardez il y a cinq étagères qui sont remplies, les livres rentrent et sortent. Au début on en a mis peut être deux, trois mais la plupart qui sont là sont ceux des clients et c’est jamais les mêmes. Un client vient, il se sert, celui-là l’intéresse. Un qu’il a déjà lu, et bien il le pose, et voilà. C’est un mouvement perpétuel.«

Dans le Vaucluse hormis Saint-Saturnin-lès-Avignon, dernière installation en date, les Vival de Montfavet, La Motte-d'Aigues, Ansouis, Mérindol, Gargas et Loriol-du-Comtat ont aussi leur petite bibliothèque en libre-service à la porte du magasin.

Des étagères qui sont bien remplies et alimentées par les clients © Radio France - JM Le Ray