Des bibliothèques basques en grève pour réclamer la fin du pass sanitaire et le libre accès à la culture

Les salariées grévistes des médiathèques d'Ustaritz et d'Itxassou

Impossible d'aller emprunter un livre, utiliser un ordinateur ou même passer du temps en famille dans un coin lecture des bibliothèques d'Ustaritz, d'Irissary, de Saint-Palais (médiathèque d'Amikuze) ou encore d'Itxassou cet après-midi du mercredi 1er décembre. Les salariés ont fait grève contre l'obligation du pass sanitaire. Pour ces grévistes, la culture doit rester accessible pour tout le monde.

"Ça nous pose un vrai problème déontologique" ─ Itxaro Goyheneche, salariée gréviste

La grève nationale a été organisée par le syndicat Solidaires Sud Collectivités Territoriales. C'est la quatrième mobilisation nationale depuis la mise en place du pass sanitaire. À Ustaritz, c'est la deuxième fois que les trois employées municipales décident de fermer les portes de la médiathèque.

Depuis la première mobilisation le 1er octobre, les revendications sont les mêmes. "Ça nous pose un vrai problème déontologique aujourd'hui, Itxaro Goyheneche, animatrice culturelle à la bibliothèque d'Ustaritz. [...] Là, les parents qui n'ont pas le pass ne peuvent plus y emmener leurs enfants. En bibliothèque, on peut aller voir des concerts, des expositions...De refuser l'accès à une certaine catégorie de personnes qui, souvent, va être une catégorie de personnes qui n'y a pas forcément accès à la culture ou à l'information, ça nous pose un vrai problème déontologique."

Itxaro Goyheneche, animatrice culturelle à la médiathèque d'Ustaritz © Radio France - Simon Cardona

Les bibliothécaires se sont pourtant adaptées pour permettre un accès (restreint) aux personnes qui n'ont pas de pass sanitaire avec un drive, un "prêt à emporter". "Elles récupèrent leurs livres sans franchir le seuil de la porte."

Mais une bibliothèque ne peut se résumer à ça selon les employées municipales. "Ce service-là ne prend pas du tout en compte le rôle social de la médiathèque, rappelle Itxaro Goyheneche. On peut venir y faire des démarches administratives, on peut venir y lire la presse, passer un bon moment en famille..."

15 personnes dans 240 m²

Le pass sanitaire en bibliothèque est en plus une mesure illogique selon les grévistes qui dénoncent des commerces plein de monde lors du Black Friday et dans la dernière ligne droite de Noël. Alors qu'à Ustaritz, les bibliothécaires comptent en moyenne 15 personnes en simultané dans 240 m². Une situation paradoxale dans les décisions gouvernementales qu'a souhaité pointer du doigt le dessinateur Marko, venu soutenir les grévistes.

Des dessins contre l'obligation du pass sanitaire en bibliothèque ont été affichées sur l'une des fenêtres, celui-ci signé Marko. © Radio France - Simon Cardona

Une quinzaine de personnes. C'est le nombre moyen de visiteurs que voit passer chaque jour, Aintza Zufiaurre, dans la petite bibliothèque d'Itxassou. "Il n'y a pas besoin du pass sanitaire dans notre commune. Ça n'arrive pas souvent qu'il y ait deux familles différentes au même moment dans la bibliothèque. [...] Dans un service public, on doit ouvrir à n'importe quelle personne." Syndicats et bibliothécaires demandent donc le libre accès dans les bibliothèques et les médiathèques de France.