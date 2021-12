Des bijoux éco-responsables primés à Brest

À Brest dans le Finistère, une jeune joaillière vient d'être distinguée pour ses bijoux éco-responsables.

Une jeune joaillière de Saint-Renan, installée à Brest, Émilie Le Scornet vient d'être récompensée pour ses bijoux éco-responsables. Cette professionnelle de 26 ans a ouvert sa boutique en ligne "LS Joaillerie", qui a été primée au Festival de l'artisanat dans le Finistère jeudi dernier, "coup de cœur pour cette édition du Tremplin Ideca 29".

Émilie a choisi de travailler l'argent éthique et recyclé et l'or Fairmined (qui est traçable et éthique). Elle a investi dans des machines ce qui engendre un lourd investissement pour la jeune entrepreneuse. Il n'y a pas de travail au mercure avec une égalité salariale, des primes aux mineurs et pas de rejet de boues dans l'environnement... Malgré un processus plus long et un surcoût de 20%, Émilie se fait sa clientèle via sa boutique en ligne "LS Joaillerie".