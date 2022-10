Des biscuits Granola rappelés à cause de la présence potentielle de fines particules métalliques

Des lots de biscuits Granola de la marque Lu sont rappelés par le fabricant Mondelez indique le site Rappel Conso . Le fabricant craint la présence potentielle d'un "nombre restreint de fines particules métalliques" dans les gâteaux de certains lots.

Sont concernés les paquets de Granola au chocolat au lait vendus par 2 (2x 200g) et dont la date limite de consommation est le 30 juin 2023 et les paquets de biscuits au chocolat noir de 195 grammes, dont la date de limite de consommation est le 31 mai 2023. Tous ont été commercialisés depuis le 3 octobre octobre. La campagne de rappel court jusqu'au 21 novembre. Il faut aller en magasin et vous serez remboursé.

Vous pouvez si besoin contacter le service consommateur de Mondelez au 09.69.39.79.79