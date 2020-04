Des bistrots de villages menacés en Mayenne : "Ça me blesse de voir les chaises sur les tables du restaurant"

Ils ne pourront pas rouvrir le 11 mai, c'est une certitude, les cafés, bars, restaurants, hôtels. Emmanuel Macron a dores et déjà prévenu que leur fermeture durerait au delà du 11 mai, en raison du coronavirus. Mais dans les petites communes mayennaises, le petit bistrot, le café, le restaurant, est souvent le seul lieu de vie à plusieurs kilomètres à la ronde, un vecteur de lien social, qui pourrait disparaître par endroit.

Il faut sauver les bistrots de villages

Dans le Rainbow Café à Neuilly-le-Vendin dans le Nord Mayenne, les chaises sont retournées sur les tables, les tabourets rangés. Le bar restaurant est fermé, comme tous les autres. "Pour la première fois en seize ans, nous avions fermé quinze jours pour rénover le bar, l'entrée du restaurant. J'ai rouvert le vendredi 13 mars à 18h, et le commerce a fermé le samedi 14 à minuit. Ça me blesse de voir les chaises sur les tables et ce bar qui est tout neuf mais que peu de gens ont vu", raconte le propriétaire, Davy Chauveau.

Ça me blesse de voir les chaises sur les tables

Davy Chauveau est le patron du Rainbow Café à Neuilly-le-Vendin. Copier

Le Rainbow Café fermé, c'est toute la commune qui est impactée poursuit le patron. "C'est triste dans la rue. Nos petits commerces en milieu rural, c'est ce qui fait vivre une commune, lui donne de la gaieté. Et là plus de voiture, plus personne sur les trottoirs, plus rien, et le rideau tiré, c'est triste, très triste. On a besoin d'être soutenus, tous les commerçants qui ont l'obligation de fermer".

Et là plus de voiture, plus personne sur les trottoirs, plus rien

Aucune rentrée d'argent depuis le 14 mars, juste quelques plats à emporter, entre un et trois repas vendus chaque midi, et dans le même temps, des charges qui s'accumulent pour l'établissement. "En mars j'ai perdu 52% de mon chiffre d'affaire par rapport à mars 2019, et là en avril c'est moins 100% [...] financièrement ça va aller à la catastrophe", explique Davy Chauveau, qui a dû mettre ses trois salariés au chômage partiel.

Des lieux de rencontres qui ne jouent plus leur rôle

"Catastrophique", c'est le mot prononcé également par Jocelyne Ory à La Gravelle à l'Est de Laval. Son épicerie est ouverte, mais pas le bar restaurant, le Bar Jo. Ses deux salariés sont aussi au chômage partiel. "Actuellement je fais 25% de mon chiffre d'affaire, car le restaurant est la plus grosse partie de mon chiffre d'affaire. Je travaille toute seule en perdant de l'argent tous les jours. J'ouvre un minimum par respect pour les clients qui venaient dans mon commerce avant et pour aider aussi les personnes âgées, elles en ont besoin. Et je fais des plats à emporter pour les ouvriers qui travaillent encore".

Je travaille toute seule en perdant de l'argent tous les jours

"Il n'y a plus ce lieu de rencontres qui permet d'aller discuter même dehors quand il fait beau. En fin de journée, c'était surtout les ouvriers qui rentraient du travail, qui aimaient bien venir se détendre et rentrer chez eux après, ça il n'y a plus. Et le plus dur ce sont les chauffeurs routiers qui viennent manger le soir. Ils aimaient se retrouver, discuter autour d'une bière, et ils passaient à table après. Il y avait ce moment de convivialité entre eux, il n'y a plus de dialogues entre eux", poursuit Jocelyne Ory.

Jocelyne Ory, la patronne du Bar Jo. Copier

Jocelyne Ory connaissait déjà des difficultés depuis quelques mois, avant le coronavirus et le confinement, "ça ne fait que me plonger encore plus" dit-elle. "Je vais faire tout ce que je peux pour tenir économiquement, quand on s'engage dans une affaire comme celle-ci on ne veut pas la voir partir, on se bat pour garder ce que l'on a".

Je vais faire tout ce que je peux pour tenir économiquement

Davy Chauveau aussi veut se battre, pour lui, ses salariés, mais aussi les clients fidèles du Rainbow Café . "Je rentre dans l'intimité des gens. Les gens me parlent de leur vie de famille, leurs bonheurs, leurs malheurs, je compatis avec eux, et ça devient des amis, et même pas des clients", confie-t-il.

Je compatis avec eux, ça devient des amis, même pas des clients

À Olivet, un peu plus au Nord que La Gravelle, le bar associatif La Voix de Garage est aussi fermé. Un lieu de mixité sociale et intergénérationnelle. "On y vient seul, en famille, entre copains, on se retrouve avec des personnes qui ont des âges différents, des milieux sociaux, professionnels très différents, on est vraiment dans une vraie mixité", raconte Hugues Taillandier est l'un des co-présidents.

On se retrouve avec des personnes qui ont des âges différents, des milieux sociaux, professionnels très différents

Hugues Taillandier est l'un des co-présidents. Copier

"C'est un café associatif intercommunal, intergénérationnel, un lieu de rencontres qui rassemble beaucoup de personnes tous les vendredis. Un vrai rendez-vous convivial", ajoute Hugues Taillandier.

Une année blanche pour l'hôtellerie-restauration ?

Alors pour aider tous ces bistrots, cafés, restaurants mayennais et tout le secteur, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie demande une année blanche sur toutes les charges sociales et fiscales.

S'ils sont dans le rouge ils y resteront, malheureusement.

"Les charges c'est énorme dans une entreprise, URSAF, RSI, assurances, les salaires, la TVA, les prêts. Pour nous, dans notre cas personnel, c'est 14.000 euros par mois", témoigne Éric Jouanen, restaurateur à La Bastide d'Elva à Changé près de Laval, le président de l'UMIH de la Mayenne. Ses trois employés sont au chômage partiel, mais il avance les salaires, et continue de payer toutes ses charges, sans aucune rentrée d'argent. "D'ici la fin de l'année, beaucoup seront sur le carreau, il y aura des catastrophes personnelles. Malheureusement. On aide nos adhérents en leur envoyant des documents, ce qu'il faut faire, éviter de faire, les aides qu'on peut leur apporter. Mais certains établissements ont déjà peut-être leur trésorerie dans le rouge depuis le début d'année, parce qu'ils se sont pris les grèves d'automne par rapport à la retraite. S'ils sont dans le rouge ils y resteront, malheureusement".

D'ici la fin de l'année, beaucoup seront sur le carreau, il y aura des catastrophes personnelles

Eric Jouanen est le président de l'UMIH en Mayenne. Copier

Eric Jouanen en appelle donc au patriotisme local et demande à ceux qui le peuvent d'acheter des plats à emporter aux restaurateurs, notamment les salariés qui pourront reprendre le travail dans les prochains jours. Et il appelle les habitants des Pays-de-la-Loire à partir en vacances dans la région.