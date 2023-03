Des Biterrois dépolluent les terres agricoles avec des détecteurs de métaux

Les exploitants agricoles et viticoles sont de plus en plus nombreux dans l'Hérault à faire appel à des utilisateurs de détecteurs de métaux pour dépolluer leur terre. Ils sont aussi bien utiles en cas de perte d'objets de valeurs. On compte 120.000 passionnés en France.

Christophe et son détecteur de métaux dans une vigne de l'agglomération de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher Créés à la fin du XIXe siècle par un chirurgien, les détecteurs de métaux étaient initialement utilisés pour localiser notamment une balle ou des éclats d'obus dans les corps des blessés de guerre. Le premier a y avoir recours a été l'ancien président américain James Garfield, victime d'un attentat. La finalité a bien changé depuis. Plus de 120.000 passionnés sont équipés en France. Et depuis quatre ans, 2.500 d'entre eux dont une trentaine dans l'Hérault ont adhéré à la jeune Fédération française de détection de métaux. Dans le Biterrois, certains d'entre eux, comme Olivier et Patrice, sont souvent sollicités par des particuliers pour rechercher des objets perdus. Et bien souvent l’intervention, gracieuse, porte ses fruits. loading Pratiquer la détection de métaux est, de l’avis de tous ceux qui pratiquent cette activité, un moyen d’évasion extraordinaire que l’on peut partager avec d’autres, enfants et adultes Des interventions gratuites Christophe est équipé depuis 2016. Un cadeau de ses enfants à la fête des pères. Depuis, cet ancien ambulancier ne compte plus les kilomètres parcourus à pied à la recherche de métaux. "Vous n'imaginez pas notre joie de voir les gens heureux. Rien que d'en parler j'en ai les frissons. J'ai retrouvé un jour des alliances de mariage perdues sur la plage. Je les ai renvoyées par la poste, les propriétaires étaient fous de joie". loading Dans l'Hérault, de nombreux utilisateurs de détecteurs de métaux, membres du groupe Facebook SOS Objets Perdu 34 Plage Et Terre , interviennent en fonction des demandes. C'est le cas d'Olivier Soulas. En cultivant ses vignes, ce Biterrois, spécialisé en biodynamie et permaculture à Boujan-sur-Libron (agglomération de Béziers) avait égaré l'an passé la bague en or de son arrière-grand-mère. Le bijou était perdu au milieu de ses trois hectares de terrain, tapissés d’une végétation épaisse. “Je la portais à la main gauche mais en travaillant, elle est tombée” explique le viticulteur. Il n’aura fallu quelques heures à cette équipe de passionnés pour retrouver l’objet perdu à son grand bonheur. “Vous n’imaginez pas ma joie. Je ne pensais jamais revoir ce bijou. Ce n’est pas pour son prix. Il a une valeur sentimentale” loading Olivier retrouve la bague en or de son arrière grand-mère grâce à l'intervention de Patrice et Christophe - Stéfane Pocher Les utilisateurs de détecteurs de métaux (UDM) ont aussi pour habitude de se retrouver plusieurs fois dans l’année, pour dépolluer des sites touristiques notamment. Des kilos de déchets enfouis dans la terre ou le sable sont extraits dans ces endroits fréquentés en période estivale. “Vous n’imaginez pas tout ce que l’on peut retrouver avec nos appareils” confie Patrice. En vacances dans le Biterrois, il va explorer les vignobles Biterrois. Les propriétaires de vignes (notamment bio) sont de plus en plus nombreux à faire appel à leur service pour dépolluer leurs terres parfois remplies de fer, plomb ou autres objets en métaux loading Des découvertes étonnantes sont faites régulièrement en France : des pièces de monnaie, anciennes ou pas, de l’or ou encore de vieux objets à la valeur historique voire préhistorique. Début février, une Normande a par exemple découvert plusieurs bracelets et têtes de haches celtes lors d'une balade dans un bois de l'Eure. Un véritable trésor archéologique vieux de 3.400 ans. "Nous ne sommes pas là pour nous enrichir. C'est avant tout la passion de chercher" L’équipement reste accessible. Le prix des appareils varie évidemment en fonction de leur performance (250 euros pour un produit bas de gamme). Mais avant de vous lancer sur un terrain privé, il est recommandé d'en faire la demande aux propriétaires et pourquoi pas adhérer à la Fédération française de détection de métaux. Attention cependant. Avant de vous lancer, mieux vaut connaître les conditions à respecter avant d'utiliser un détecteur de métaux. Il existe une législation et une règlementation bien précise à ce sujet. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site du ministère de la Culture . Avant de déclencher votre appareil, assurez-vous donc que vous ne vous trouvez pas sur un site archéologique ou historique, même si celui-ci semble abandonné Le Code civil est clair, et la loi n'a pas changé depuis son écriture sous Napoléon. Toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété , et qui est découverte par le pur effet du hasard vous appartient si vous l'avez découvert vous-même dans votre propriété (article 716). Si ce sont des pièces oubliées par l'ancien propriétaire de votre maison par exemple, tant pis pour lui. Sauf s'il peut prouver que le trésor est bien à lui. Des métaux localisés dans une champs de vigne de l'agglomération de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher 