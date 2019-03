Acte 19 des gilets jaunes : manifestation sous haute surveillance à La Rochelle

La Rochelle, France

Une manifestation non-déclarée doit avoir lieu samedi à la Rochelle pour l'acte 19 des gilets jaunes. Un rassemblement sous haute surveillance de la police nationale qui annonce la présence de black blocs dans le cortège, via une publication sur facebook. Raison pour laquelle la préfecture a fait appel à des renforts "pour pallier toute éventualité", sans toutefois préciser le nombre de forces de l'ordre supplémentaires.

La mairie a pris également pris des dispositions : "J'ai signé un arrêté ce vendredi matin pour faire fermer les terrasses du port à partir de 13h30", annonce Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle.

Parmi les autres décisions, on compte l'arrêt du chantier sur le Vieux-Port ou encore le démontage de bornes vélo. Plusieurs lignes de bus qui passent autour du port seront déviées. C'est le cas des lignes 1, 2 et 3 qui transiteront par la rue Villeneuve pour aller vers la place de Verdun, ce sont les déviations habituelles en cas de manifestations indique Yelo. En cas de blocage de la place de Verdun, c'est le trafic entier qui serait paralysé.

Le ras-le-bol des commerçants du Vieux-port

A l’instar des banques il y a un mois, commerçants et tenanciers de bars sont en première ligne de la manifestation qui devrait passer sur le Vieux-port. Ils ont été prévenus par la police mercredi midi. Elle est passée dans tous les établissements situés quai Duperré. Beaucoup ont vu leur chiffre d'affaire baisser tous les samedis. "On ne va pas recommencer ce qu'on a vécu aux mois de novembre et décembre, à faire des samedi à -40%" déplore Julien Jolivet, gérant de la crêperie Tante Lucie.

De son côté, Rodolphe espère faire son service au bar le Cham samedi, le meilleur jour de la semaine pour son établissement : "Nous ne rangerons la terrasse que s'il y a grand danger mais dans l'absolu on la laissera jusqu'au dernier moment."