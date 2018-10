Pas de syndicat, pas d'association, pas de parti politique, mais de simples usagers de la route. C'est un mouvement d'humeur inédit qui est en train de se mettre en place sur les réseaux sociaux contre la hausse du prix des carburants.

Des citoyens appellent au blocage national le 17 novembre, notamment en Savoie et en Haute-Savoie, où deux actions sont prévues, sur la VRU de Chambéry et dans la zone industrielle de Ville-la-Grand.

L'appel lancé sur Facebook en Savoie - DR

Déjà 9.000 personnes mobilisées en Pays de Savoie

En quelques jours, 9.000 personnes ont répondu à cet appel en Pays de Savoie. A la tête du mouvement savoyard, Candice, 20 ans, étudiante en droit sur le campus de Jacob-Bellecombette.

Elle ne s'attendait pas à un tel engouement quand elle a accepté de gérer la page Facebook dédiée à l'action, "le premier soir, il y avait 20 personnes. Quand je me suis réveillée, 200. Trois jours après on est à 7.000. Des routiers, des motards, des infirmières à domicile, des profils de tous horizons". Pour financer ses 60 kilomètres quotidiens au volant afin de se rendre en cours, sa bourse étudiante ne suffit plus, "j'ai un budget carburant de 180 euros par mois". Et la colère monte.

ECOUTEZ le reportage de France Bleu Pays de Savoie Copier

La VRU de Chambéry bloquée ?

Le 17 novembre, Candice espère qu'il y aura autant de monde dans l'action que derrière leurs écrans. En Savoie, un blocage de la Voie Rapide Urbaine est prévu à partir de 8h. En Haute-Savoie, le mouvement prendra la forme d'une opération-escargot dans la zone industrielle de Ville-la-Grand.