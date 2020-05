Des boites à coucou pour lutter contre la propagation du coronavirus dans les écoles d'Amiens

Une boite pour apprendre à bien se laver les mains. C'est le principe de Detektor aussi surnommé boite à coucou et dont 150 écoles et centres de loisirs d'Amiens Métropole sont désormais équipés pour mieux lutter contre la propagation du coronavirus.

Detektor révèle les zones des mains mal lavées

Detektor agit comme un révélateur ! Un produit phosphorescent est déposé sur les mains et utilisé comme du savon. Une fois normalement bien frottées, les enfants devront passer leurs mains dans la boite noire qui va, grâce a une lumière UV, révéler les zones correctement nettoyées, et celles oubliées.

C'est sur des mains mal lavées que le virus peut perdurer et se transmettre rappelle le CHU d'Amiens - CHU Amiens

Un lavage des mains n'est "jamais parfait" et aussi "méticuleux" que l'on peut le penser. Le bout des doigts, les pouces ou les petits creux entre les doigts sont souvent oubliés explique Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens qui utilise depuis déjà plusieurs années ces boites à coucou pour former les soignants à un bon lavage de mains.

Un outil pédagogique et ludique pour les enfants

Présentée comme un jeu aux enfants, cette boite à coucou vise à leur apprendre les bons gestes. "On nous dit d'éternuer dans notre coude" mais "ce n'est pas un réflexe", "on a l'habitude de mettre les mains" reconnait Eloïse Lefèvre qui insiste : les mains sont le principal vecteur de microbe. Cette responsable d'un centre de loisirs à Amiens est convaincue que Detektor permettra une prise de conscience. Les enfants se laveront mieux et plus souvent les mains et surtout ils partageront autour d'eux et chez eux l'art de bien se laver les mains !