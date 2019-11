Des boîtes de chaussures pleines de cadeaux pour les SDF

Nord-Pas-de-Calais, France

Offrir un cadeau de Noël aux sans abris: c'est l'objectif de l'opération "Boites à chaussures" reconduite pour la 4ème année consécutive dans la région. L'association Helpassos invite le public à remplir une boîte à chaussures de cadeaux pour des SDF avec du chocolat, des denrées non périssables, des gants, et pourquoi pas des stylos, des livres, une radio, une écharpe, le tout accompagné d'une petite carte de vœux anonyme. L'association demande à ce que les boîtes sont entourées de papier cadeau, mais en gardant séparés le couvercle et le contenant pour bien répartir les cadeaux d'une boîte à l'autre ou en fonction du destinataire, homme ou femme.

On peut mettre de tout dans ces boîtes, sauf des denrées périssables - Photo fournie par Helpassos

Les boîtes sont à déposer chez les commerçants partenaires de l'opération dans la métropole lilloise à partir du lundi 18 novembre et jusqu'au 15 décembre. Elles seront ensuite distribuées aux sans-abris au moment des fêtes par les associations partenaires Helpassos. 1.500 boîtes ont ainsi été distribuées en 2018. Les distributions se font à Lille mais aussi à Douai, Arras, Lens et aussi Valenciennes.

Les boîtes sont collectées chez les commerçants partenaires à partir du 18 novembre

Pour tout savoir sur l'opération "La boîte à cadeaux", rendez-vous sur www.helpassos.fr

Helpassos organise d'autres opérations, cette structure permet en quelque sorte de faire du bénévolat à la carte, en lien avec des associations partenaires. Les prochaines réunions d'information auront lieu le 16 novembre à 14 heure à la Ducasse, 95 rue de Solférino à Lille et au même endroit et à la même heure le samedi 21 décembre.