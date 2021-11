Des boites de chaussures remplies de petits cadeaux pour Noel pour les SDF dans le Hainaut

Jusqu'au 10 décembre vous pouvez participer à la deuxième édition des "boîtes solidaires de Noel", une opération nationale. L'année dernière plus de 6000 boîtes avaient été distribuées aux plus démunis rien que dans le Hainaut.

L'idée c'est de préparer un petit colis de Noel pour les SDF dans une boîte à chaussures. Avec dedans, un produit d'hygiène, un vêtement chaud bonnet écharpe et autre, une petite friandise,un loisir comme des mots fléchés ou des cartes à jouer, et puis un petit mot doux ou un dessin d'enfant pour souhaiter un joyeux noël à la personne qui recevra la boite.

On emballe le tout, on indique si c'est pour un homme, une femme ou si c'est mixte avec la taille, et on dépose ça dans un point de collecte, chez un commerçant, une mairie, etc, ils sont une quinzaine dans le Hainaut à retrouver sur la page facebook Les Boîtes de Noel 2021 (59)

Les colis sont ensuite distribués lors de maraudes, dans des foyers d'hébergements, "beaucoup d'émotion" se souvient Lucie Legrand, travailleuse sociale et référente de l'opération dans le Hainaut où l'année dernière plus de 6000 boîtes avaient été distribuées.

Cette année, la référente lance un appel pour avoir plus de colis pour les hommes, car ils sont plus nombreux dans la rue.

Vous pouvez déposer votre colis jusqu'au 10 décembre.