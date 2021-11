Des boîtes de Noël solidaires dans l'agglomération lorientaise

Comme l'année dernière, un collectif lorientais va récupérer et distribuer des boîtes de Noël pour les plus précaires. Des boîtes que tout le monde peut faire. Pourquoi pas vous ?

Quand des habitants de Lorient se transforment en père Noël ! C'est le principe du collectif Les Boîtes de Noël Lorient 56. Depuis l'année dernière, ils collectent des boîtes solidaires, et les redistribuent ensuite. L'opération a lieu du 8 novembre au 15 décembre.

L'idée ? Donner des cadeaux aux plus précaires. Le principe ? Vous prenez vous-même une boîte à chaussures, vous y mettez cinq cadeaux et vous la déposez dans un point de collecte. Le collectif se charge ensuite de les transférer aux associations, comme les Restos du Cœur, les Petits Frères des Pauvres, la Banque Alimentaire.

"Cela fait sept ans que je n'ai pas de cadeaux"

Un geste simple, qui fait du bien aux plus précaires, explique Thérèse Descamps, à l'origine avec une autre jeune femme, du projet. "Une fois, un jeune homme de 18 ans m'a dit à quel point ça lui avait plaisir. Il m'a dit, vous savez Thérèse, cela fait sept ans que je n'ai pas eu de cadeaux."

Le collectif espère avoir le même succès que l'année dernière : 5 600 boîtes distribuées, une vingtaine de villes, et 51 points de collecte. Thérèse espère faire encore mieux. Cette ancienne directrice d'école passe sa vie au téléphone pour répertorier les points de collectes cette année.

Des boîtes de chaussures. - Thérèse Descamps

Des cadeaux dans une boîte

En famille, avec des amis, tout le monde peut en faire et mettre cinq cadeaux dedans. "Un truc chaud, c'est-à-dire des gants, une écharpe, ou des chaussettes. Un truc bon, c'est-à-dire ce qui se déguste d'habitude pendant les fêtes de fin d'années, sans alcool bien sûr, des produits hygiéniques non périmés, un truc de loisir et un petit mot anonyme." C'est le principe, donner à un anonyme", explique Thérèse. Dessus, il faut indiquer si c'est pour une femme ou pour un homme, ou si la boîte est mixte.

Si vous voulez donner une boîte, c'est simple : il faut juste trouver un point de collecte à proximité de chez vous.