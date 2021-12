Des boîtes de Noël solidaires pour les plus démunis dans les Deux-Sèvres

Nouvelles opérations de boîtes solidaires de Noël pour ces fêtes 2021, après le succès de l'an dernier. Le principe : mettre dans une boîte à chaussures quelque chose de chaud (chaussettes, bonnet, écharpe), de bon (gâteau, chocolat, thé), de divertissant (jeu, livre, magazine), un produit d'hygiène ou de beauté et un petit mot. Des boîtes ensuite remise à des personnes qui en ont besoin.

Pour beaucoup ce sera le seul cadeau de Noël

Justine Guillot, de l'association l'Escale a récupéré avec une collègue environ 400 boîtes cette année, loin des 1600 de 2020. "L'an dernier on était en plein couvre-feu, confinement, je pense que les gens avaient plus le temps. Et puis il y a beaucoup d'autres associations qui s'y sont mises et c'est très bien", explique-t-elle.

Des boîtes sont distribuées au foyer d'urgence et au centre de demandeurs d'asile comme à Chauray. "Je suis très contente, merci beaucoup", se réjouit une maman qui a ouvert sa boîte avec à l'intérieur une écharpe, de la confiture de framboise, une terrine, un bougeoir. "D'autres sont très pudiques. C'est compliqué d'ouvrir le paquet devant nous, ils préfèrent le ramener chez eux. Ensuite ils prennent leur téléphone et ils nous appellent et ils sont vraiment très touchés. Pour beaucoup ce sera le seul cadeau de Noël", raconte Justine Guillot.

Les commerçants de Niort qui participent récupèrent encore les boîtes jusqu'à ce samedi 18 décembre comme à la boutique Micha.

Des collectivités ont également organisé des collectes comme la communauté de communes du Haut-Val de Sèvre ou la mairie d'Aigondigné.