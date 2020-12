Des boites solidaires pour apporter un peu de chaleur à ceux qui ne pourront pas fêter Noël

L'idée est née sur les réseaux sociaux, des boites solidaires destinées à celles et ceux qui n'auront pas la chance de fêter Noel au chaud et en famille. En Côte-d'Or comme en Saône-et-Loire, le concept plait et les initiatives sont nombreuses pour collecter ces boires surprises.

Les boites solidaires collectées par Sylvia et ses amies , à Chaudenay et Chagny en Saône-et-Loire.

L'idée est très simple : il vous suffit de prendre une boite de chaussures vide par exemple et de la remplir de petits cadeaux. En y glissant un vêtement chaud, des gants, chaussettes, bonnets, écharpes en bon état bien sûr ! Mais aussi un produit d'hygiène (crème hydratante, baume pour les lèvres, etc), un petit jouet et quelques gourmandises. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un petit mot réconfortant.

Un concept qui mobilise en Saône-et-Loire

A Chagny et Chaudenay, en Saône-et-LOire, plusieurs habitantes se sont lancées dans la collecte de ces boites à l'image de Nathalie, Sylvia et Flory. Les trois amies se sont retrouvées autour de ce concept, "qui apporte de la chaleur à des inconnus". les boites qu'elles vont collecter jusqu'au ( décembre sont destinées aux Restos du cœur de Chagny.

Collecte de boites solidaires ici en Saône-et-Loire avec ces habitantes de Chagny et Chaudenay. - .

A la Ferme du Breuil en Côte-d'Or, Fanny Rougeron, la maraichere a choisi elle d'être un point de dépôt. Elle redonnera ensuite toutes les boites à la Croix Rouge de Côte -d'Or.