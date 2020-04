Sarthe : des bons d'achats mis en vente pour soutenir le tourisme local

Pour promouvoir les destinations touristiques locales, l'agence Sarthe Tourisme propose des bons d'achats solidaires utilisables dans les sites, hébergements, commerces et restaurants sarthois, à leur réouverture.

Les grands sites touristiques, les cafés, restaurants et les hôtels resteront fermés le 11 mai prochain. Il faudra justement attendre la fin du mois de mai pour savoir quand ces lieux pourront rouvrir, a annoncé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ce vendredi 24 avril.

Des bons d'achats utilisables jusqu'au 31 décembre 2021

Pour soutenir le tourisme sarthois, frappé de plein de fouet par la crise sanitaire et les mesures de confinement, l'agence départementale de développement Sarthe Tourisme lance l'opération Je soutiens le tourisme en Sarthe. Elle met en vente des bons d'achat pour les sites, hébergements, restaurants et autres commerces du département.

Le principe est simple : on achète un bon d'achat du montant que l'on souhaite pour une offre touristique en Sarthe, et on l'utilise lors d'une future excursion sur le site choisi. Cela permet aux entreprises de continuer d'avoir des rentrées d'argent malgré la fermeture. Une sorte d'avance de trésorerie.

Des bons "utilisables après l'autorisation de la réouverture des sites touristiques et jusqu'au 31 décembre 2021", précise Sarthe Tourisme.

Une cinquantaine d'offres touristiques en Sarthe

Près de 50 entreprises sont déjà partenaires. Comme la base de loisirs Terre Activ' à Juigné-sur-Sarthe, le gite et spa Le Moulin de Barutel à Mamers ou le Spaycific Zoo à Spay.

Sarthe Tourisme lance un appel à tous les professionnels du tourisme : "Les sites de visites et de loisirs, châteaux, jardins, hébergements, hôtels, créateurs de séjours, restaurants, producteurs locaux et artisans d'art" sartois sont conviés à devenir partenaires de l'opération.

La liste des offres touristiques et l'achat de bons d'achat à retrouver ici.