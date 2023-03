Des bons vacances pour les enfants défavorisés de la Charente-Maritime

Mis en place depuis 2011, le dispositif "Horizon Vacances Jeunesse" de la Charente-Maritime permet à près de 1.000 jeunes de partir en vacances. Découvrir la montagne, la plage ou la campagne, tout est possible et ça grâce à des "bons vacances" dédiés aux familles les plus défavorisées.

Chaque année, près de 1.000 jeunes partent en vacances grâce au dispositif du département © Maxppp - Matthieu de Martignac Comme chaque année depuis 2011, le conseil départemental de la Charente-Maritime relance son dispositif "Horizons Vacances Jeunesse" pour permettre aux enfants les plus défavorisés de partir en vacances. Tous les étés, près de 1.000 enfants découvrent la campagne, la plage ou la montage dans plusieurs coins de France, et même d'Espagne ou d'Irlande. Le dispositif fonctionne sous le format de "bons vacances" pour les familles les moins aisées. Au total, 99 séjours sont disponibles, tous avec des activités différentes comme du sport, des ateliers manuels ou loisirs. ⓘ Publicité Près de 100 destinations Cette année, 99 séjours sont disponibles, allant de la Charente-Maritime jusqu'à l'Espagne. La montagne, la plage, la ville ou la campagne, le choix est large. Cette année parmi les petits nouveaux, quatre d'entre eux sont des séjours adaptés aux enfants en situation de handicap. "C'est la première fois qu'on travaille avec AVEI, c'est une association qui propose des vacances adaptées pour enfants , adolescents et adultes handicapés avec une approche spécialisée", affirme Stéphane Villain. Chaque destination a sa thématique, "on a des activités sportives, manuelles aussi comme le patchwork ou encore loisirs", détaille le vice-président du conseil départemental. Comment ça marche ? Pour bénéficier du dispositif, les enfants doivent résider en Charente-Maritime et avoir entre 6 et 16 ans. "Le quotient familial doit être inférieur à 1.101€" rajoute Stéphane Villain, maire de Châtelaillon Plage et vice-président du Conseil départemental. Par exemple, si le quotient familial va de 0 à 450€, le bon vacances prend en charge 55% de la facture de séjour. Le coût de séjour est plafonné à 800€ pour les enfants de 6 à 12 ans, et à 850€ pour les adolescents de 13 à 16 ans. Le montant du bon vacances est versé directement aux organisateurs à la fin du séjour. "Les familles peuvent réserver un séjour allant de 4 à 17 jours et ça pour chaque enfant de la famille", mentionne Stéphane Villain. L'objectif principal est de permettre à tous les enfants de partir en vacances, "pour nous c'est magique quand on va dans les centres du département et qu'on voit les sourires sur les visages", raconte Stéphane Villain. Vous pouvez vous inscrire ici .