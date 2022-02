Des bornes d’appel d’urgence anti-agressions dans le tram bordelais

La ville de Bordeaux a inauguré ce jeudi 17 février ses premières bornes d’appels d’urgence dédiées aux femmes victimes de violence. Pour le moment, 16 bornes ont été installées dans dix rames de trames ainsi qu’aux abords des stations Place de la Victoire et Porte de Bourgogne. Un dispositif censé répondre à la hausse du nombre de plaintes pour agressions sexuelles. Elles ont été multipliées par trois en sept ans à Bordeaux.

Des bornes reliées au poste central de sécurité TBM

Situées à côté, des distributeurs de tickets, à l'arrêt Victoire, au centre de Bordeaux, les deux bornes d'appel d'urgence sont signalées par des marquages adhésifs roses au sol. Après avoir appuyé sur le bouton “SOS”, un agent de sûreté TBM vous répond. Le poste central de sécurité a ensuite accès aux caméras. “Quand on va chercher la station Place de la Victoire, on zoome dessus. Si c'est une agression, on engage immédiatement les forces de police”, explique Pierrick Poirier, directeur de Keolis, chargé des transports à Bordeaux.

Lorsque la situation est gérable, ce sont directement les agents de sûreté TBM qui se déplacent. Une brigade équipée de caméras piétonnes est chargée de mettre la victime à l’écart.

Les agents de sûreté TBM répondent aux appels passés depuis la borne. © Radio France - Julien Morceli

100 % des femmes déjà agressée dans leur vie

La démonstration rassure Justine, car pour le moment, cette étudiante bordelaise de 20 ans ne se sent vraiment pas en sécurité dans le tram. Elle dit avoir déjà assisté à des scènes inappropriées : “Des contacts rapprochés” ou encore “ un homme en train de se masturber" face à elle.

Selon une étude du Haut Conseil à l’égalité menée en 2015, 100 % des femmes auraient déjà été victimes d’agressions sexuelles ou de harcèlement dans les transports en commun.

Des bornes “mal positionnées”

Anna, 25 ans, elle aussi étudiante à Bordeaux, aurait préféré que ces bornes soient placées ailleurs. Elle fait remarquer que la place de la Victoire est toujours animée. “Il faudrait cibler des endroits sur le campus, peu éclairés. L’étudiante confie avoir peur lorsqu'elle rentre tard de la bibliothèque universitaire.

En réponse, le maire de Bordeaux assure que le dispositif sera étendu à l’ensemble des 130 stations, ainsi que sur toutes les lignes de tram. “Nous ferons un premier bilan dans trois mois avant de poursuivre”, ajoute le directeur de Kéolis.

Ces bornes ont été installées dans le cadre du dispositif “ Demandez Angela”, nom de code pour qu’une femme en danger puisse demander de l’aide en rentrant dans un commerce partenaire : les cinq agences TBM, mais aussi 25 -bars et boîtes de nuit bordelais.

Liste des établissements partenaires du dispositif Angéla

L'Iboat, La Dame, Les agences TBM. Théatro, La Guinguette Alric, Darwin, Ibaia, Les Chantiers de la Garonne, La Belle saison, Les Marquises, La Taupinière, Quartier libre, Le Fox bar, HMS, Le Grizzly Bar, House of Parliament, Minus, Magnus, La salle des fêtes du Grand Parc, Hangover Café, CEID, le réseau TBM, l'hôtel Radisson Blu et Au nouveau monde, La tencha, Les halles de Bacalan.

À Bordeaux, les agressions sexuelles ont triplé en sept ans

Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic s'inquiète d'une hausse des agressions sexuelles dans la métropole bordelaise. Entre 2012 et 2020, elles ont été multipliées par trois, selon les données du ministère de l'Intérieur. Les bornes d'appels d'urgence sont donc "un outil à disposition des victimes, mais également des agresseurs”. Leur maire souhaite leur dire “qu’une attention particulière sera portée autour de ce type de comportement”.