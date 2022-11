Des boulangers limousins entre satisfaction et résignation après le classement de la baguette par l'Unesco

Il y a les professionnels ravis et satisfaits comme le président de la Fédération des boulangers de la Haute-Vienne. Stéphane Colignon, boulanger à Isle, salue la conclusion du travail de la Confédération des boulangers entamé il y a plusieurs années. Ce mercredi, il veut surtout retenir le côté positif : "On entend beaucoup parler des boulangeries en négatif. Aujourd'hui, c'est quand même une bonne nouvelle. Je pense que ça va faire un peu de bien à l'artisanat et rebooster un peu nos boulangeries de quartier." Le boulanger n'attend pas forcément plus de clients. C'est avant tout une image qui est mise en avant et "la découverte ou la redécouverte d'un produit."

"C'est une reconnaissance pour notre métier" rajoute Julien Blanché, président corrézien de la Fédération des Boulangers. Joint quelques minutes après l'annonce, il met en avant la convivialité et le partage d'une baguette, mais aussi son savoir-faire et les nombreuses étapes indispensables à sa fabrication, comme les températures du fournil et de l'eau, qu'il faut apprendre à maitriser.

Les clients des boulangeries sont eux aussi satisfaits, comme Marie-France. Cette ancienne commerçante à Chateauponsac ne passe pas une journée sans pain : "Je vais chez mes boulangers, l'un ou l'autre, parce qu'il fait les faire vivre et qu'ils continuent dans leur action de la tradition !"

Laurence, qui se définit comme panivore, sort de la boulangerie avec une ficelle à la main. Elle n'achète plus de "baguette blanche de supermarché, ce n'est pas terrible", et apprécie le fait d'avoir "encore des bons boulangers, mais le bon pain, c'est comme tout, c'est un peu cher. Tout le monde ne peut pas se le payer".

Un symbole qui ne changera pas grand chose

Le prix c'est aujourd'hui l'une des préoccupations de Matthieu Guilliano, boulanger qui possède plusieurs magasins à Limoges. Il avoue être partagé sur cette mise en avant de la baguette : "C'est chouette, mais c'est symbole et ça ne changera pas grand chose. La boulangerie française est en danger depuis longtemps et je pense qu'il aurait fallu réagir avant pour essayer de sauver quelque chose. Nous, tous les jours on prend notre temps pour faire ce produit comme il faut et à côté de ça il s'en vend des milliers, qui sont faites n'importe comment et c'est pourtant appelé baguette."