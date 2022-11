Des boules à l'effigie de Nîmes pour Noël

Des boules de Noël, couleur bleu jean ou multicolores façon Andy Wharol, c'est ce que propose cette année, la boutique "Nîmes souvenirs" située près du palais de justice de Nîmes. "On a commencé avec une boule blanche en 2019, ça a marché confie Eliette Sihlol, la responsable de la boutique. On continue depuis avec des boules sur lesquelles on retrouve, le crocodile, le palmier, les monuments romains et le musée de la Romanité. C'est original pour un sapin de Noël, je trouve." Ce sont surtout les Nîmois qui achètent ces boules. "Certains les ont découvertes par hasard. Depuis ils reviennent et voient qu'on propose aussi d'autres modèles avec des taureaux. Il y aussi les collectionneurs."

ⓘ Publicité

À l'office de tourisme aussi

Le coffret boules de Noël de l'office de tourisme de Nîmes © Radio France - Sylvie Duchesne

L'office de tourisme de Nîmes s'y est mis lui aussi et propose des boules de Noël "collector". "Cette année, elle est de couleur dorée et bleue explique Jérémie Forment, chargé de la boutique. Elle représente la Maison Carrée en vue de son inscription à la candidature de l'UNESCO." Un cadeau de Noël à petit prix. Moins de 10 euros la boule. Eliette Sihlol elle, est fière du succès rencontré par ses boules. "Faire voyager la ville avec ce que les gens rapportent chez eux, ça me touche. Et puis, on est très chauvin à Nîmes".