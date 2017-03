Des boules de poils à la maison de retraite

Depuis septembre, l’EHPAD les Genêts d'or, à Évaux-les-Bains fait appel à une intervenante en médiation animal. Emile Auger amène un peu de joie aux résidents grâce à ses animaux

Un lapin, un cochon-dinde et un chien, Emilie Auger la médiatrice animale vient une à deux fois par semaine à l’EHPAD les Genêts d'or, à Évaux-les-Bains avec sa petite troupe. Elle propose aux résidents des ateliers des jeux avec les animaux ou juste des moments de tendresse ou les personnes âges peuvent les caresser et leur donner à manger.

"Ça distrait un peu et en plus ils sont trop mignons" Nicole une des résidentes.

Des souvenirs remontent à la surface grâce aux animaux

L'objectif est de favoriser le bien-être des résidents mais aussi de raviver certains souvenirs en eux grâce à l'animal. L’EHPAD les Genêts d'or, à Évaux-les-Bains. Suzanne cajole le lapin et le cochon-dinde et çà lui rappelle sa jeunesse "je travaillais à la ferme, j'avais des vaches et des chiens aussi. De voir ces animaux çà me rappelle cette époque, j’ai toujours aimé les animaux" raconte-t-elle émue.

Un outil précieux pour le personnel soignant

Ces animations apportent de la tendresse et font aussi travailler la mémoire des résidents. Pour Jean-Baptise Connois le psychologue la structure, ces ateliers peuvent même éviter la prise de certains médicaments : " Il faut se servir de ces séances comme un outil pour diminuer les troubles du comportement, comme les troubles dépressif par exemple dans le but de réduire la prise de certains anxiolytiques**."**

Emilie Auger, exerce en Creuse depuis un an avec ses animaux. Elle souhaiterait pourvoir intervenir dans d’autres maisons de retraite du département pour amener un peu de bonheur avec ses boules de poils.