Des boulettes de viande "aux vis" retrouvées autour des étangs à Rosporden

Rosporden, France

Mercredi dernier, pendant une promenade autour de l'étang de Rosporden , un des chiens de Sylvie s'arrête, "très intéressé par quelque chose qui est par terre". Il s'agit d'une boulette de viande, cachée sous les feuilles, en plein milieu du chemin. "Mais en la ramassant, je me suis piquée", ajoute Sylvie. Elle écrase donc la viande hachée et trouve six vis à l'intérieur. D'autres sont disséminées un peu partout le long de l'étang. Un endroit très fréquenté par les propriétaires d'animaux. Aucun doute donc pour elle, "il y avait une intention de nuire".

Du poison dans la nourriture, on a l'habitude, mais des vis, c'est la première fois que je vois ça ! Sylvie

"Je les ai ramenées à la gendarmerie mais j'ai aussi donné l'alerte sur Facebook" raconte-t-elle. Un message très largement partagé sur les groupes d'habitants de Rosporden. Notamment par les propriétaires de chiens eux-mêmes, comme Fiona. "Je l'ai envoyé à tous mes amis qui ont des chiens. On se promène tous les jours à cet endroit. Mais là, hors de question d'y aller".

La photo des boulettes "aux vis" publiée sur les réseaux sociaux. - Sylvie

Les risques pour les chiens sont réels

Les symptômes : des vomissements ou des saignements si jamais le chien mange ces boulettes de viande. La plupart sont méfiants mais certains animaux, très gourmands, peuvent être pris au piège. Si vous avez le moindre doute, "il faut consulter au plus vite" conseille une vétérinaire de Rosporden, pour l'opérer si besoin.