Des boutiques de lingerie landaises envoient une culotte à Matignon pour demander leur réouverture

Elles envoient leur petite culotte à Jean Castex. Alors pas leur culotte précisément, mais une de leurs rayons. Elles, ce sont les 484 membres du collectif des Détaillantes de Lingeries et Bains. Ces vendeuses indépendantes de sous-vêtements se sont mobilisées à travers toute la France pour faire entendre leurs revendications auprès de Matignon.

Dénoncer des pertes importantes

Depuis l'annonce du troisième confinement, le 31 mars dernier, ces enseignes, jugées non essentielles ont du fermer pour la troisième fois, un nouveau coup dur pour ces commerces dont les ventes sont en chute libre depuis le début de la crise du Covid. "Entre 2019 et 2020, j'ai perdu 30 % de mes ventes, explique Marie Lise Polo de Eve Boutique à Mont-de-Marsan. Cela représente les ventes de toute une saison, si on convertit, c'est 60 à 70 000 euros de pertes"

Contenu du courrier adressé à Jean Castex pour demander la réouverture des boutiques de lingeries indépendantes - Marie Lise Polo

Ces commerçantes ont donc décidé d'agir et ont lancé l'action culottée : toutes celles qui le souhaitent envoient une culotte, un string, un boxer, ou un slip au Premier ministre. Objectif : obtenir du gouvernement qu'il reclasse les sous-vêtements en produit "essentiel" afin que les boutiques concernées puissent rouvrir au titre de commerce essentiel. " Allez dire à une mère qui vient d'accoucher que son soutien-gorge d'allaitement n'est pas essentiel ! Le gouvernement considère peut-être la lingerie comme une frivolité pourtant la première chose qu'on enfile en sortant de notre douche, le matin c'est une culotte ! Même un ministre ! " Avance Marie-Lise.

Les sous-vêtements comme objets essentiels

Et elle n'est pas la seule dans les Landes à avoir expédié une petite dentelle au Premier ministre. A Aire-sur-l'Adour, Nathalie Guichon de la boutique Intim Idée a elle aussi expédié un colis. " Je ne comprends pas qu'on doivent passer par le clic and collect quand les librairies sont ouvertes. Les sous-vêtements, absolument tout le monde en porte et tous les jours."

A Aire-sur-l'Adour, Nathalie gérante de Intim Idée a aussi envoyé un colis à Matignon - Nathalie Guichon

Chaque culotte envoyée est accompagnée par la même lettre signée par le collectif des Détaillantes de Lingeries et Bains et qui récence leurs réclamations quant à leur réouverture, mais également concernant les frais fixes et les salaires ou encore la gestion de leur stock et le choix des dates de soldes.