Des bracelets pour éviter de perdre les enfants pendant la Feria de Béziers

Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. En France un enfant disparaît toutes les 10 minutes et pour éviter que cela arrive, la ville de Béziers a donc décidé pour la toute première fois de proposer pendant cette feria un bracelet à tous les parents qui le souhaiteraient. Un bracelet sur lequel il est possible de noter un numéro de téléphone pour rapidement vous joindre si par mégarde vous veniez à l'égarer au milieu de cette foule. Plus de 830.000 spectateurs l'an passé. Ce bracelet est à retirer au pied de la statue Paul Riquet, au point information feria.

ⓘ Publicité

Aucun enfant ne s'est égaré les années précédentes assurent les organisateurs, "mais nous avons voulu anticiper" explique Marion Salvaire, Directrice évènementiels à Béziers. "Nous proposons de plus en plus d'activités destinées aux enfants et à un public familial. Des activités que nous allons intensifier et il nous semblait tout à fait normal de proposer ce bracelet".

loading

Toutes les 2 minutes un enfant est porté disparu sur le territoire en Europe

Pour vous donner une idée, les services de police et les gendarmerie ont recensé en 2022 plus de 40.000 disparitions d'enfants.** Il s'agit essentiellement de fugues. (51.000 disparitions en 2019).

Chaque année la journée internationale des enfants disparus permet de sensibiliser la population à ces drames et de faire connaître le 116 000, un numéro gratuit européen qui permet aux familles de retrouver un enfant.

95 % des disparitions signalées sont liées à des fugues

Avec la foule de cette feria, mieux vaut donc munir votre enfant d'un bracelet en inscrivant vos coordonnées. Même si ce n'est jamais arrivé pendant la feria, mieux vaut penser au pire et être certain qu'on puisse vous appeler rapidement en cas d'égarement momentané.