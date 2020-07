Des bracelets pour ne pas perdre les enfants sur les plages de Gironde

L'opération "les bracelets de plage" est renouvelée cet été sur huit plages girondines. Des bracelets d'identité distribués gratuitement aux enfants pour ne plus qu'ils se perdent sur le sable et dans la foule estivale.

C'est l'angoisse de tout parent sur les plages bondées, l'été : perdre son enfant sur le sable et dans la foule. Depuis 2014, l'opération "les bracelets de plage" vient à la rescousse des parents stressés sur huit plages girondines. De quoi identifier les petits bâtisseurs de châteaux de sable pour que les sauveteurs ramènent leur progéniture aux parents le plus rapidement possible.

Dès ce jeudi 2 juillet et jusqu'au 30 août, les bracelets d'identification seront distribués dans les postes de secours des plages de Carcans, Grayan-et-l'Hôpital, Hourtin, Lacanau, Lège-Cap-Ferret, Le Porge, Soulac-sur-Mer ainsi que La Teste-de-Buch. 42 nageurs sauveteurs CRS contribuent ainsi à la bonne marche de ce dispositif sur le territoire girondin.

Un dispositif très utile puisque depuis sa mise en place en 2014, 95 000 bracelets ont été distribués et 120 enfants raccompagnés par les CRS maîtres-nageurs-sauveteurs auprès de leurs parents.