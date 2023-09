"Des branches sur le point de céder" : la récolte miraculeuse de fruits chez des habitants de Dordogne

Dans le placard de la cuisine de Clément, un habitant de Razac-de-Saussignac en Dordogne, les pots de confiture et de compote de pêche témoignent de la récolte exceptionnelle de cette année 2023. Plus d'une vingtaine sont alignés sur les étagères.

ⓘ Publicité

Plus de 20 kilos sur deux petits arbres

"Nous en avons ramassé plus de vingt kilos sur deux petits arbres", raconte Clément. "Les branches étaient sur le point de céder", explique-t-il. "J'ai dû faire plusieurs voyages pour tout ramasser". Pour le jeune homme, les conditions météo ont été particulièrement favorables cette année. "Je pense que les conditions climatiques y sont pour beaucoup" analyse-t-il. "On a quand même des hivers qui sont de plus en plus doux, pas mal d'eau quand même cette année, et je pense que l'ensoleillement y est aussi pour beaucoup". La saison a également été bonne chez lui pour les cerises, les pommes et même les figues. "J'ai fait une vingtaine de pots de confiture de figues", confirme-t-il.

Chez Ginette à Miallet en Périgord vert, les branches des pêchers ont cédé sous le poids des fruits - Ginette Caillaud

En Périgord vert également, la récolte a été exceptionnelle cette année chez Ginette à Miallet. Son pêcher ne l'a d'ailleurs pas supporté. L'une des branches principales a cédé sous le poids des fruits. Elle aussi a fait des réserves de confiture et de pêches au sirop.