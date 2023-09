Des bretons au Maroc témoignent de la situation après le séisme

Le séisme, de magnitude 6,8, a particulièrement touché la ville de Marrakech et son centre historique. L'épicentre du tremblement de terre se situe au sud-ouest de la ville, dans la vallée de l'Ourika.

C'est sur la route de cette vallée que Dominique, breton originaire de Camors dans le Morbihan, tient un petit hôtel. "Il y a eu une grosse secousse, et une petite ensuite. Ça a peut-être duré deux ou trois minutes, mais on a l'impression que ça dure éternellement. Je n'avais vécu ce genre de choses. On est totalement démuni. On croit que tout va s'écrouler", explique-t-il quelques heures après le séisme. Lui n'a pas eu trop de dégâts, mais "en dehors de Marrakech, beaucoup de maison sont faites en terre cuite, et ça ne tient pas face à des grosses secousses comme ça."

"C'était tellement fort qu'on avait du mal à tenir sur nos jambes."

Jessica habite en banlieue de Marrakech. Elle vient de Saint-Malo, et elle est installée depuis 15 ans avec son mari et sa fille de sept ans. Ils étaient chez des amis quand les tremblements ont commencé. "Nous étions sur la terrasse. On a dû comprendre vite ce qui se passait parce nos filles étaient en train de jouer à l'intérieur de la maison", raconte-elle encore sous le coup de l'émotion. "On les a récupérées et on est revenus sur la terrasse. C'était tellement fort ici à Marrakech qu'on avait du mal à tenir sur nos jambes. Les petites criaient beaucoup. On les a calmées et on leur a expliqué ce qui s'est passé. Nous n'avons pas eu beaucoup de dégâts dans notre maison, mais on a préféré essayer de dormir dans notre voiture qu'à l'intérieur." Certains de ses amis étaient dans la médina, le centre historique, pendant le séisme, "ils ont vécu un vrai calvaire."

Michel était aussi dans la médina à ce moment là. Il vient de Pont l'Abbé au sud de Quimper et il y tient un riad. "Je suis resté collé à un pilier dans le patio. On est content quand ça s'arrête de trembler." Son riad n'a pas eu trop de dégâts. Il a été entièrement reconstruit il y a 23 ans, quand il est arrivé au Maroc. Par contre, "la mosquée qui est collée au riad est tombée. Elle était historique, pratiquement plus ancienne que la Koutoubia," la plus grande et la plus connue des mosquées de Marrakech.