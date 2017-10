Des brioches pour soutenir les personnes handicapées dans le nord Franche-Comté

Les ADAPEI (Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales) du nord Franche-Comté lancent cette semaine un appel à la solidarité. L'opération brioches permet de récolter des dons afin de mener des projets pour mieux accompagner les personnes handicapées mentales.

L'opération Brioches est lancée cette semaine par les ADAPEI du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. Les bénévoles de l'association font du porte à porte, dans quasiment toutes les communes du nord Franche-Comté, pour proposer une viennoiserie en l'échange de dons. L'ensemble des bénéfices rapportés permet de financer des projets à destination des personnes handicapées mentales.

En 2016, en Haute-Saône, 16 000 brioches ont été vendues, ce qui a permis de récolter 45 000 euros de dons. Dans le Territoire de Belfort, 24 000 viennoiseries ont été vendues et environ 21 000 dans le pays de Montbéliard. Chaque département finance ensuite des projets très différents.

Des ateliers et des animations en Haute-Saône

En Haute-Saône, l'ADAPEI va surtout financer des ateliers, des animations pour les 1100 personnes handicapées accompagnées par l'association. Par exemple, en mars dernier, grâce à l'opération brioches, une vingtaine de personnes à Héricourt ont bénéficié d'un atelier zoothérapie. C'est un atelier de médiation animale, pour permettre à la personne handicapé de se sentir mieux dans sa peau. D'autres ateliers sont proposés avec les dons récoltés via l'opération Brioches : du théâtre, du bowling, des sorties au zoo de Mulhouse ou encore au parlement Européen.

Des formations à l'accessibilité pour les clubs de sports dans le Territoire de Belfort

L'ensemble des dons récoltés permet à l'ADAPEI du Territoire de Belfort de former les personnels des clubs de sports, des associations, à l'accueil de personnes handicapées mentales. L'ADAPEI a par exemple formé certains membres du personnel du FC Sochaux Montbéliard, ou encore de l'Axone de Montbéliard : les personnes handicapés mentales peuvent être accueillies dans les gradins pour un match de football, ou pour un concert. Derrière ces formations, "on développe l'idée que les personnes déficientes mentalement peuvent se déplacer librement comme elles le veulent et quand elles le veulent" souligne l'association. Le supermarché Leclerc de Montbéliard a également des salariés formés par l'ADAPEI. Ils vont accompagner des personnes handicapés que ce soit "pour donner des conseils sur une chemise à acheter, ou encore les aider à rendre la monnaie".

Dans le Pays de Montbéliard, l'argent récolté financera une nouvelle cuisine pour le foyer de Taillecourt

La section locale de l'ADAPEI met à disposition des personnes handicapées et de leurs familles des endroits où ils peuvent se retrouver. Par exemple, il y a deux ans, un mini bassin aquatique a vu le jour pour les enfants accueillis à l'Institut Médico-Educatif d'Hérimoncourt, grâce à l'opération Brioches.Dans les projets qui vont être menés l'an prochain, l'ADAPEI souhaite rénover la cuisine du foyer de Taillecourt où vivent 36 adultes handicapés âgés de 20 à 60 ans. Leur cuisine n'est pas aux normes, et les travaux sont estimés à 20 000 euros.