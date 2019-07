Des bus de plage directs au départ de Perpignan

Perpignan, France

C'est un service attendu depuis longtemps dans l'agglomération de Perpignan. A partir de ce week-end, le réseau Sankéo met en place des bus express, directs et sans arrêt, entre Perpignan et plusieurs communes du littoral. Trois nouvelles lignes de bus de plage au total sont créées au départ de la gare TGV, à destination de Canet-en-Roussillon, du Barcarès et Sainte-Marie-Torreilles. L'objectif premier est de transporter les dizaines de milliers de vacanciers, qui arrivent en train à Perpignan et qui souhaitent rejoindre au plus vite les zones de camping sur la côte. Mais ces bus express pourront aussi servir aux locaux qui veulent se rendre à la plage.

Fini les trajets interminables pour aller se baigner

Avantage de ces nouvelles lignes : le gain de temps. Le trajet direct entre Perpignan et le Barcarès se fera en une heure contre 1h30 aujourd'hui avec le bus traditionnel qui marque tous les arrêts. Pour Canet, le temps de parcours passera de 50 à 30 minutes. Enfin une troisième ligne entrera en service pour rejoindre les plages de Torreilles et Sainte-Marie en 50 minutes. Selon les lignes, entre 5 et 16 allers-retours sont prévus tous les jours. A Perpignan deux arrêts seront possibles : la gare TGV et la place Catalogne. Le service sera opérationnel jusqu'à la fin du mois d'août, avec un tarif de 1.30 euros. L'agglomération a recruté une dizaine d'agents d'accueil pour renseigner les vacanciers sur ces nouveau bus de plage.