Des bus beaucoup moins polluants en circulation dans l'agglomération de Béziers

L'agglomération de Béziers remplace une partie de ses bus devenus trop vieux et trop polluants. Dix millions d'euros ont été investis dans des véhicules plus écologiques et moins bruyants ainsi que dans une station permettant à ces engins de s'alimenter en gaz naturel.

Béziers, France

De nouveaux bus seront mis en circulation dans l'agglomération de Béziers (Hérault) à compter de ce lundi 1er juillet. Trente-trois véhicules circulant au gaz naturel arrivent dans la flotte. Ces bus moins bruyants remplaceront des engins plus anciens. A terme, 80 % du parc sera équipé de ces véhicules GNV (gaz naturel pour véhicules). Ils polluent moins : réduction de 95 % des émissions de particules fines et 35 % d'oxides d'azotes en moins .

Ils seront alimentés grâce à la station implantée sur le site de Vectalia Béziers Méditerranée (3, rue Blondel à Béziers). Un investissement de 10 millions d'euros (bus et station). Quinze autres engins circuleront d'ici 2021 sur le réseau de l'agglomération Béziers Méditerranée

Inauguration le 1er juillet prochain

Le réseau de transports de l’agglomération avait déjà subi un lifting en début d'année : une nouvelle image, avec les bus bleus et verts aux couleurs de l’environnement et de la nature, de nouvelles lignes avec davantage de fréquences, d’arrêts et une plus grande amplitude horaire sur les 17 communes du territoire.

L’inauguration de cette station GNV prévue ce lundi s’effectuera en présence de Frédéric Lacas, président de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, maire de Sérignan ; Claude Allingri, vice-président délégué aux transports et déplacements ; Elie Franc, directeur général de Vectalia France ; Jean-Michel Gressard, directeur de Vectalia Béziers Méditerranée et Jean-Michel Richeton, président de Seven Occitanie (entreprise qui développe une filière régionale de GNV/bio GNV).