Des cabanons détruits dans un feu de broussailles à Sorgues

Un feu de broussailles mobilise des dizaines de pompiers depuis le milieu d'après midi à Sorgues. 4 hectares de végétation et 5 cabanons ont été la proie des flammes. Aucune victime n'est à déplorer

Les pompiers de Vaucluse interviennent depuis le milieu d'après midi sur un important feu de végétation chemin de Fatoux, à la sortie de Sorgues en direction de l'étang de la Lionne. Plus de 90 pompiers et 19 engins sont mobilisés pour limiter les conséquences de ce feu en secteur péri-urbain proche de la centrale photovoltaïque de Fontgaillardes. A cette heure, 4 hectares de végétation et 5 cabanons ont été la proie des flammes. Aucune victime n'est à déplorer.