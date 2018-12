Dordogne : des idées de cadeaux de dernière minute 100% Périgord!

Périgueux, France

Alors que le réveillon de Noël approche à grands pas, peut-être vous manque-t-il encore un cadeau à déposer au pied du sapin. France Bleu Périgord vous propose cinq idées de cadeaux 100 % Périgord et pour tous les budgets :

1 - Des stages "commando" pour apprendre à survivre en forêt dans le sarladais

Un stage de survie en sarladais, pourquoi pas ? - Cap Adrénaline

Si vous voulez faire plaisir à un aventurier, pourquoi ne pas lui offrir un stage de survie en Périgord. Trois jours au cœur de la forêt du Périgord noir. Au programme: apprendre à s'orienter, faire face à l'imprévu pour pouvoir boire, se nourrir et se préserver du froid, reconnaître les plantes comestibles, collecter et purifier l'eau, construire un abri et bien sûr faire du feu sans allumette ni briquet. C'est du côté de la ferme du Rozel et cela dure donc trois jours.

Prix : 174 euros

https://www.cap-adrenaline.com/stage-de-survie-dans-le-perigord-P32350.html

2 - Le traditionnel couteau de Nontron

Comment parler cadeaux de Noël 100% périgourdins sans évoquer le traditionnel couteau de Nontron ? Comptez entre 50 et plusieurs centaines d'euros en fonction du modèle. La coutellerie nontronnaise en propose de toutes les sortes et dans tous les bois (buis, chêne, ébène...), parfois créés par des créateurs réputés. La lame du couteau de Nontron est forgé à la forge de Laguiole et assemblé à Nontron.

Un couteau de Nontron © Radio France - Antoine Balandra

Prix : entre 50 et quelques centaines d'euros

3- Les produits dérivés du centre international d'art pariétal Lascaux 4

La plupart des produits dérivés reprenant des peintures de la fameuse grotte de Lascaux et vendus à la boutique du centre international d'art pariétal sont produits... à Montignac. Magnets en tous genres, tableaux reproduisant des peintures de la grotte sur un revêtement imitant la pierre... Ces produits sont fabriqués dans les ateliers de l'AFSP. Comptez entre six et 15 euros.

Les magnets et reproductions de Lascaux 4 © Radio France - Antoine Balandra

4- Les coffrets Noël de la biscotterie "La Chantéracoise"

Pourquoi ne pas offrir des biscottes. Alors pas de simples biscottes, mais des biscottes de la Chantéracoise, de Saint Germain du Salembre. L'entreprise a prévu des paquets spéciaux Noël avec par exemple, rillettes de sardine toasts et bières artisanales.

Une boîte de la biscotterie La Chantéracoise © Radio France - Antoine Balandra

Prix : à partir de 15 euros

5 - Des confitures à la fleur de coquelicot et au safran

Au rayon gastronomie encore, pourquoi ne pas investir dans une confiture à la gelée de fleur de coquelicot et safran ? La boutique en ligne "l'Or des Anges", basée à Verteillac et qui produit tout sur place en Dordogne propose plein de parfums pour le moins étonnant. Il y a aussi mirabelle safran, ou encore ananas mangue ou fraise safran.

Les confitures de Verteillac - L'Or des Anges

Prix : à partir de 4 ou 5 euros le pot