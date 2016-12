Des cadeaux de Noël pas chers et solidaires

Pourquoi ne pas compléter ses achats de Noël dans une boutique solidaire? A Valence, celle du Secours Populaire propose des jouets à des prix défiant toute concurrence.

Vous avez oublié le cadeau du petit-neveu à mettre sous le sapin, et vous avez déjà dilapidé votre budget "achats de Noël"? Pourquoi ne pas vous rendre dans une boutique solidaire?

Faire ses cadeaux de Noël sans se ruiner et en faisant une bonne action, c'est possible : à la boutique solidaire du Secours Populaire par exemple. A Valence, elle propose des jouets d'occasion (soigneusement triés) pour des tarifs défiant toute concurrence: 1 à 5 euros, en moyenne. 8 pour un lot de Barbie, 10 euros pour un petit établi.

La boutique solidaire du Secours Populaire de Valence propose des jouets en bon état à des prix défiant toute concurrence Partager le son sur : Copier

Pour Colette, la responsable de la boutique de l'antenne valentinoise du Secours Populaire (antenne dirigée par Nadine Valier), acheter là, c'est faire des affaires et un acte solidaire.

L'argent récolté par la boutique permet ensuite de financer certaines actions du Secours Populaire comme quelques jours de vacances pendant l'été, pour les enfants de familles défavorisées.

Des achats de Noël solidaires et très peu chers, à la boutique solidaire du Secours Populaire, à Valence Partager le son sur : Copier

Tous les jouets donnés au Secours Populaire sont soigneusement vérifiés et triés, avant d'être mis en vente à la boutique solidaire © Radio France - Florence Gotschaux

La boutique solidaire est ouverte à tous. Prochain créneau (avant fermeture pour les fêtes) ce jeudi 22 décembre, de 14h à 17h.

Secours Populaire Français

41, avenue de Verdun

26000 VALENCE