Des cadeaux de Noël pour les habitants des quartiers populaires de la Métropole de Tours

L'association Naya distribue des cadeaux dans les quartiers populaires de la métropole. Après 200 cadeaux au Sanitas samedi dernier, une nouvelle distribution est prévue ce mercredi 22 décembre à 14 heures à la maison de l'Aubière de Saint-Pierre-des-Corps. Lors de la distribution dans le quartier tourangeau, les enfants étaient heureux. "Ça fait chaud au cœur", affirme Niouma Camara, fondatrice de l'association Naya, au milieu des cris de joie.

Les habitants du Sanitas heureux de la distribution des cadeaux Copier

Tout au long de l'année, l'association Naya propose de l'aide au devoir, de la distribution de denrées alimentaires, des ateliers coutures, etc. dans la métropole tourangelle. Et pour la seconde année, elle organise une opération cadeaux de Noël. L'objectif que l'association s'était donné au début de sa campagne en septembre était de collecter 300 cadeaux. Ils en ont finalement plus de 600. Une partie d'entre eux vient du chalet Restos du cœur France Bleu Touraine.

La barre des 3.000 cadeaux

Ce dernier a déjà récupéré plus de 2.500 cadeaux depuis son ouverture le 26 novembre. Il devrait atteindre la barre des 3.000 cadeaux à sa fermeture le 24 décembre à 19 heures. Les différents centres des Restos du cœur du département en récupèrent une partie. Le reste est distribué à différentes associations caritatives, dont Naya.

Pour Niouma Camara, c'est une satisfaction d'avoir ce soutien qui permet de largement dépasser l'objectif et de proposer encore plus de cadeaux : "La surprise, c'est que quand les enfants vont ouvrir les cadeaux, il n'y aura pas qu'un cadeau, on a mis une peluche, un livre et un jeu de société."