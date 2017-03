Des Caderoussiens privés d'adresse se mobilisent

Des habitants privés d'adresse à Caderousse... Pas de nom de chemin, pas de numéro devant leur maison, pour ces Caderoussiens, c'est une galère au quotidien, surtout pour les secours. Les habitants dénoncent cette situation, le maire répond que le problème sera réglé fin 2017.

Comment feriez-vous si vous n’aviez pas d’adresse ? C’est le quotidien de certains habitants de CaderousseIls ont une maison, mais pas de nom de chemin, et encore moins de numéro ! Une situation qui pose de sérieux problèmes et qui a conduit certains habitants à se mobiliser, comme Michèle Debert.

Elle ne décolère pas, cela fait plus de 30 ans qu’elle habite Caderousse, et sans adresse nominative, tout est compliqué : pour les livreurs, bien sûr, mais "surtout pour faire venir les secours. "

"Il y a deux ans, quand mon mari a fait un AVC, les secours ont mis 40 minutes à venir." - Michèle, sans adresse précise

"Les secours nous cherchent dans la campagne, mais ils n'arrivent pas à nous trouver," raconte cette habitante. Et pour cause : Michèle n’a pour seule adresse que son quartier « Fazan »… Et à Caderousse il y a 110 quartiers. Michèle Debert en appelle au maire… "Le maire est responsable des citoyens, et du fait que nous n'avons pas d'adresse, il peut se produire un accident mortel", plaide-t-elle.

Le maire, Serge Fidèle, l'assure, le travail de numérotation métrique des routes est en cours sur la commune : "On a commencé à regarder tous les chemins qui n'étaient pas nommés et on est obligé de faire une enquête publique pour les nommer, on a numéroté toutes les maisons en campagne, maintenant on a le plan"

"C'est un très gros travail, mais d'ici la fin 2017, tous les panneaux seront posés et les routes numérotées" - le maire de Caderousse

Le projet coûtera en tout 12.000 euros à la commune de Caderousse et 70.000 euros à la communauté de communes. En attendant sa mise en oeuvre, un habitant, las, s’est improvisé géomètre : Jean-Paul Mas a fabriqué son propre panneau pour indiquer sa route, et il s'est même attribué un numéro.