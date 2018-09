Des cafés rencontres entre policiers et habitants quartier de la Paillade

Par Marion Bargiacchi, France Bleu Hérault

Pour rapprocher les habitants du quartier et les agents de la police de sécurité du quotidien, des cafés rencontres sont organisés. L'occasion pour les uns de vider leur sac et pour les autres de mettre fin aux rumeurs dans le quartier et aux fantasmes concernant les forces de l'ordre.